Fuerte apoyo de periodistas de San Martín a Nogales

La Asociación de Periodistas del departamento San Martín, luego de la difusión que en diferentes medios de comunicación de la zona tuvo el caso del periodista Julio Nogales -denunciado por una empleada del hospital Juan Domingo Perón por un supuesto episodio de violencia de género-, expresó su solidaridad con el comunicador de Tartagal.

Tambien expresó "el más enérgico repudio a los actos que imposibilitan el desempeño de su labor diaria a raíz de una serie de medidas judiciales que coartan su libertad de trabajo" por una falsa denun cia.

La entidad de Tartagal en el comunicado se refirió a que "La Ley 26.485 que impera contra la violencia de género es producto de un gran compromiso para resguardar la identidad, el bienestar social, físico, psicológico y económico de las mujeres víctimas, por lo que entendemos que deben respetarse y aplicarse sin que medien oportunismos".

Una denuncia rara

Luego de la denuncia formulada por la empleada del hospital Perón, la Justicia le prohibió al periodista Nogales, quien hace meses investiga sobre casos de dengue en su forma más grave y decesos a causa de la enfermedad, acercarse a menos de 200 metros del lugar donde se desempeña la mujer.

Nogales no solo niega enfáticamente haber tenido una actitud violenta hacia la denunciante, con quien tuvo un cruce de palabras en la vereda del hospital y en presencia de otra periodista local, sino que interpreta que la medida judicial solo tuvo por objeto evitar que siga recogiendo información sobre ese y otros temas en el hospital de cabecera de los departamentos San Martín y Rivadavia.

En la parte final el comunicado de la APTMC deja clara su postura "en defensa de la libertad de expresión y la opinión pública, que constituyen los derechos de toda sociedad de acceder a la información, derechos respaldados por la Constitución Nacional de la República Argentina, por leyes nacionales y también por pactos internacionales.

Mordaza judicial

La periodista Lila Antequera, miembro de la asociación que nuclea a los comunicadores del departamento San Martín, expresó en el acto realizado por el Día del Periodista que "los periodistas, desde cada lugar de trabajo fortalecen la democracia y de alguna forma ayudan a construir la historia de los pueblos".

"Qué bueno sería que quienes nos gobiernan lo entiendan de esa forma", resaltó la conocida comunicadora norteña, quien recibió los aplausos de los presentes.

Más adelante, Antequera consideró que "no es soberbia, pero el departamento San Martín tiene un periodismo jerarquizado, que se mantiene con esos principios de respeto, porque podemos informar sin agredir, porque nuestro objetivo es respetarnos mutuamente en esta construcción de una sociedad armónica y en pluralidad de ideas y de diferencias en la que estamos todos. Por eso, no necesitamos de expresiones agresivas que solo construyen más violencia", dijo tajante.

"Pero la violencia -destacó- se ejerce de muchas maneras, y lamentablemente tenemos que decir que la nueva mordaza, las restricciones para que el periodista no pueda acceder a lugares de trabajo, hoy son las denuncias".

"Se trata nada más y nada menos que una mordaza judicial, enfatizó, y mencionó como antecedentes "lo que sufrieron hace meses Raúl Costes y Natalia Camacho, a quienes la misma Justicia les prohibió llegar hasta la Municipalidad cuando solo cumplían su tarea de informar".

La periodista consideró que "tenemos que hacer un trabajo a conciencia porque como periodista, y aún cuando no compartamos la ideología de nuestras autoridades, son quienes nos gobiernan y nos representan. Y a los funcionarios les decimos que la pregunta no es agresión, es la que representa el sentimiento, la inquietud y lo que la ciudadanía quiere saber. Pero que un comunicador no pueda acercarse al hospital público se torna casi risible".

"Cuando un periodista o alguien de su familia tiene un problema de salud y porque salvo uno o dos medios tienen una cobertura médica, debe recurrir necesariamente al hospital público por esa la restricción impuesta a un colega es algo que no se sostiene" consideró por último.