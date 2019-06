Ni barbies ni princesas, mujeres futbolistas

El 16 de marzo de 2019, la AFA anunció la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la cual implica mejorar las condiciones de aquellas que practican la disciplina en la Primera División nacional.

La marcada diferencia con la que tenían que lidiar constantemente los equipos de mujeres parecía empezar a desaparecer. Empoderadas y dispuestas a hacerse escuchar las jugadoras que venían luchando por la igualdad de derechos y el reconocimiento en los clubes celebraron un logro más que importante, una conquista histórica y trascendental.

Para ese momento la clasificación del seleccionado argentino al Mundial ya era una realidad y también, un poco más frívolo pero no menos destacado, empezaba a sonar el lanzamiento de un álbum de figuritas como el que hace un año convocaba a grandes y chicos en el deseo de completar las estampas de los mejores jugadores.

Consultado por El Tribuno, Nicolás Sallustro, gerente de Comercialización y Desarrollo en Panini -empresa líder en la comercialización de colecciones- comentó que si bien hace tres ediciones de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de la FIFA que lanzan la colección oficial de figuritas, “el año pasado durante la preparación del plan editorial de 2019, notamos que la competición está creciendo a nivel global, y en un país tan futbolero como Argentina era importante dar el primer paso”.

Atento a los nuevos tiempos, Sallustro destacó que “el equipo argentino está consolidado y participa del torneo, cosa que no hizo en las primeras dos ediciones (no clasificaba hacía 12 años). Lo ocurrido en el último tiempo con el fútbol femenino en el ámbito local, más lo que viene sucediendo hace años a nivel social, nos terminó de dar la certeza de que este año era el indicado para lanzar la primer colección de fútbol femenino de Argentina”.

El álbum

La colección tiene 480 figuritas dentro de las cuales están las jugadoras de las diferentes selecciones, los emblemas, los estadios y los pósters de las diversas ciudades.

Entre las estampas se mezclan 17 de las 24 mujeres argentinas que ya comenzaron a hacer historia con el empate obtenido este lunes, que les dio el primer punto en la competencia que finalizará el próximo 7 de julio.

Reunir las fotografías de las láminas que conforman la colección “es algo que siempre lleva mucho trabajo, pero estamos acostumbrados a hacerlo. Trabajamos con equipos de fotógrafos propios, agencias y estudios que nos permiten, hasta ahora, siempre hacernos del material para salir a tiempo”, aseguró Sallustro.

Conseguir el álbum en Salta no es tarea fácil, no se exhibe en los carritos escolares, ni cuelga en los quioscos de revistas y no es porque esté agotado, sino porque falta demanda o muchos desconocen su existencia.

Graciela, encargada del mayorista y distribuidor (San Juan y Pellegrini) que trabaja con Panini, confirmó que el 16 de mayo ingresaron 100 álbumes del Mundial de Fútbol femenino de los cuales solo se vendieron tres y 125 paquetes de figuras de un total de 2.000 (que conforman dos “bultos”).

Esto en contraposición a los cinco bultos que salen por día de las figuritas de la Copa América, que además presentó una promoción para entregar gratis el álbum con la compra de sobres.

Respecto de este lado comercial Nicolás Sallustro sentenció que “es difícil determinar la expectativa comercial en colecciones nuevas, por lo que el objetivo principal de la marca era llevarlo adelante y lograr una buena distribución a nivel nacional y así ver el potencial de la colección. Más allá del resultado, la mayor gratitud pasa sin duda por poder formar parte de esta revolución que se está gestando y estar presentes con una colección que tendrá su pedacito de historia”.

El álbum del Mundial de Fútbol femenino es una muestra más de la transformación de los mandatos que imponían tareas específicas por género.