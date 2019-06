Partidos de izquierda conformaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) anunciaron oficialmente hoy su decisión de llevar listas de unidad en todo el país para las elecciones.



La presentación del llamado FIT-Unidad se realizó durante una conferencia de prensa en el Hotel Castelar, encabezada por la fórmula a presidente y vice, Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (Partido Obrero).

Video gentileza La Izquierda Diario

Con este acuerdo, Celeste Fierro, precandidata presidencial del MST, declinó su aspiración electoral para que su espacio se sume a las listas del FIT, conformado por el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), el Partido Obrero (PO) y la Izquierda Socialista (IS).



"Este anuncio contrasta con este festival de pases electorales del panquequismo de las fórmulas de (Mauricio) Macri-(Miguel) Pichetto y los (Alberto) Fernández-(Cristina) Fernández y su acuerdo con (Sergio) Massa", declaró Del Caño.

Romina del Plá

Del Caño adjudicó al "inestimable apoyo de Pichetto en el Senado y de Massa en Diputados" el logro de Cambiemos de haber "montado su ajuste sobre los trabajadores".



"¿Cuántos más niños tienen que caer en la pobreza para terminar con el FMI?", se preguntó el precandidato presidencial y aseguró que el Frente de Izquierda presentará un programa de gobierno enfocado en que "la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino los grandes terratenientes".



Otros candidatos

De la conferencia participaron Néstor Pitrola (PO), quien encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y Myriam Bregman (PTS), que irá primera en la nómina por la ciudad de Buenos Aires, entre otros dirigentes.

El frente anunció además que estará en las listas Daniel Ruiz, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), detenido por haber participado de la movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017 frente al Congreso.

"A aquellos que no se resignan los llamamos a ser parte de esta campaña y de una gran movilización popular", expresó Del Caño, quien se jactó del rechazo al pago de la "ilegal" deuda externa en el programa político de la izquierda.





Del Plá, en tanto, aseguró que el frente de izquierda es "un polo de agrupamiento con independencia política" y alertó que las fuerzas mayoritarias "se están disputando el aparato político y el aparato del estado para ponerlo a disposición de sus propios negocios y de los banqueros y de las patronales capitalistas".



Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, lamentó que no hayan podido sumar al frente al Nuevo Mas, cuya precandidata a presidenta es Manuela Castiñeira, y a Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora. Y Fierro definió al espacio como la única alternativa "real" a los "viejos partidos" y que postula que "la crisis no la paguen los trabajadores".