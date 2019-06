VIDEO: El fuerte cruce entre Silvina Luna y Sofía Zámolo por Federico Hoppe

La incómoda pregunta que Ángel de Brito le hizo este martes a Martín Bossi en el Bailando 2019, sobre el mito de que él junto a Federico Hoppe habían realizado una guardia nocturna para descubrir que Laurita Fernández le era infiel al productor, desató un sinfín de debates en los programas de televisión. Y en Incorrectas no estuvieron ajenos a un tema vintage que volvió a resurgir y donde de a poco se van conociendo más detalles de lo sucedido durante aquella madrugada.

Moria Casán, conductora del ciclo de América, le preguntó directamente a Sofía Zámolo: "¿Usted fue novia de Hoppe?". Sorprendida por la consulta de la One, la modelo destacó: "Fue un gran compañero que me acompañó en un momento muy difícil cuando yo perdí a mi papá".

"¿Fue un poco más que compañero?", insistió Moria. "Sí…", llegó a decir la panelista. Inmediatamente, Silvina Luna se metió en la charla y disparó: "¿Cuánto saliste, Sofi…? ¿Cuánto estuviste, más o menos…?".

"¿Vos estás saliendo con algún jugador de fútbol? ¿Querés que charlemos de vos?", respondió Zámolo, un poco molesta por la pregunta su compañera. "No, la verdad que no…", le dijo Luna. "No…. esto es parte del pasado, no te pongas así", le dijo Sofía a Silvina, que había quedado un poco seria por la contestación.

"Me encanta porque cuando le preguntamos a Sofía por pibes con los que salió se pone como loca. Y no es la primera vez que me ataca… ¿por qué te molesta que te preguntemos algo así?", arremetió Silvina Luna. "No me molesta, es un tema que no me interesa hablar porque es algo del pasado. Yo nunca dije que estuve, solo fue un gran compañero", reconoció Zámolo.

Luego, el ciclo siguió con el debate con el resto de las panelistas. Celina Rucci le consultó a Zámolo si Hoppe era capaz de hacer una guardia para descubrir alguna infidelidad. "No tengo idea", cerró.

Hace varios años, en una entrevista con Jey Mammon, Sofía reconoció que mantuvo una relación con el productor de Ideas del Sur Federico Hoppe: "Hubo mucho amor, estuvimos enamorados los dos, fue en el 2009, yo recién separada y él también. Justo yo había perdido a mi papá y fue la persona que más me acompañó. Después quedamos muy buenos amigos".

