¿Quién diseñó el "vestido Game of Thrones" de Paula Chaves en los Martín Fierro?

En la gala de los Martín Fierro 2019 Paula Chaves eligió una firma emergente para vestirse y llamó la atención. Su estilista, Carolina Berro Madero, apostó para la modelo y conductora por House of Matching Colours y a un diseño especialmente confeccionado para la ocasión por su creadora, Paula Selby Avellaneda (33). "Todas recurren a diseñadores mega consagrados cuando en realidad hay otro mundo de talentos -cuenta Berro Madero a Para Ti- Las celebridades tienden a ir a ellos porque ya saben cómo les quedan sus prendas, pero hay que animarse a más".

Paula Chaves deslumbró en la red carpet de los Martín Fierro.

Los diseños de Paula Selby Avellaneda de House of Matching Colours.

Bohemio y romántico, el estilo de House of Matching Colours.

LOS COLORES DE PAULA SELBY AVELLANEDA. "Nací y crecí en Brasil hasta los once años y mis padres son argentinos", cuenta Paula Selby Avellaneda. Estudió diseño en Bélgica y luego llegaron Milán, Londres (ciudad donde creó su marca) y París. Tras diez años viviendo en Europa, en 2010 abrió su espacio en Buenos Aires, frente al zoo. "Con vestidos de fiesta, prendas para ocasiones especiales. Vestidos con bordados importantes pero rockeados –detalla la designer- Si algo está muy femenino, lo 'rompemos'. Me gusta tener un balance y el contraste. Son prendas muy fantasiosas y muy artesanales". Todas son cosidas a mano. "Me gusta combinar un vestido con una campera de cuero. Looks muy muy arriba pero usados de manera informal", describe.

Paula Chaves eligió personalmente vestir un diseño de una firma emergente como House of Matching Colours.

UN VESTIDO PARA MARTIN FIERRO. La marca presentó su colección Big Bang en el último BAF Week, pero el vestido de Paula Chaves fue un auténtico custom made: "Nunca habíamos trabajado juntas. Sabía que en House of Matching Colours hacían vestidos de novia, bohemios y con Paula Chaves justo buscábamos un aire romántico y sensual", detalla Carolina. "La diseñadora es súper creativa y todos sus trabajos son hechos a mano. Queríamos algo tipo Game of Thrones y lo logramos en solo diez días. La tendencia va por el lado descontracturado y Paula Selby Avellaneda trabajó sin molde, sobre el cuerpo".

"Me gusta trabajar sobre el cuerpo de cada persona, así doy con el mejor calce", asegura Paula Selby. Cuenta que sus prendas son atemporales pero que cada colección es muy distinta. "Voy variando con las texturas, hoy puede ser cuero y mañana algo como lo que estamos haciendo, con espaldas con tiritas ajustables como para que todo calce muy bien".

L¿El diseño de Paula Chaves? Tuvo tul, gasa de seda y un corsette con ballenas de shantung de seda además de un escote profundo adelante y otro en la espalda y se convirtió en un hit en los Martin Fierro. "Buscamos que sea de noche, pero evitar el color negro. En House of Matching Colours usamos muchos tonos pastel", explica la designer. Para esta diseñadora de prêt-à-porter y alta costura, incursionar en el mundillo de las red carpet fue un lindo desafío: "Cada proyecto de vestido que hago es un espacio para experimentar".

El look House of Matching Colours de Paula Chaves se complementó con accesorios en la misma línea.

La última colección de House of Matching Colours.

Texto: Paula Ikeda. Foto: Gentileza House of Matching Colours/ IG Paula Chaves y Carolina Berro Madero.