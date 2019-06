Adelantan Primavera y Deportivo Unión

Villa Primavera y Deportivo Unión, en cancha de la Liga, desde las 21.30, con la presencia de ambos público abren esta noche la disputa de la cuarta fecha del torneo liguista. A últi­mo momento, anoche se anali­zaba en la Liga Salteña, algunos cambios en la programación, pero por lo pronto mañana ha­bría 2 partidos, 4 el martes y 1 el miércoles. Para hoy, el encuentro entre el fortín y los unionistas es de suma exigencias para ambos porque están obligados a sumar los puntos en juego para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Primavera obtuvo 1 punto, con el empate ante San Antonio, y los verdolagas aún siguen sin poder salir de cero y esta vez la oportunidad es propicia para abandonar la mala racha

El programa

Esta noche

21.30

Primavera vs. Unión

Estadio: Liga

Ambos público

(Sujeto a cambios)

Mañana

16

Gimnasia vs. Pellegrini

Estadio: Gigante del Norte

Ambos público

Salta vs. S. Francisco

Estadio: Bicentenario II

Sin público

Martes

16

Mitre vs. C. Norte

Estadio: Pascual Soler

Ambos público

Sanidad vs. Peñarol

Estadio: Liga

Ambos público

Camion. vs. Cachorros

Estadio: Dr. Luis Güemes

Ambos público

Atlas vs. Libertad

Estadio: Bicentenario II

Sin público

Miércoles

21.30

San Martín vs. Juventud

Estadio: Liga

Ambos público