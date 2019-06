Central Norte ajusta todos los detalles de cara a la final

La ansiedad se acorta, cada vez falta menos para el domingo y el hincha de Central Norte lo sabe, está a noventa minutos de poder conseguir el tan ansiado ascenso al Federal A, pero también reina la cautela más allá del optimismo que hay.

El plantel también lo sabe pero se mentaliza en lo que será el encuentro revancha frente a Guaraní Antonio Franco, tras conseguir un gran resultado en tierras misioneras que lo deja expectante por el ascenso al Federal A.

Central Norte sigue entrenando a puertas cerradas y desde mañana quedará concentrado para llegar de la mejor manera a la gran final para seguir estudiando, mediante videos, a su rival.

Si bien se trata de aislar al plantel de todo lo que se habla de esta gran final, la dirigencia hasta ahora es el único nexo con ellos.

“El plantel está tranquilo, sabiendo que no se ganó nada. Con el cuerpo técnico tenemos un constante contacto. Yo lo veo al plantel comprometido, con los pies sobre la tierra. Se tienen que abstraer de todo, de lo que se habla, del marco y enfocarse a jugar el mejor partido de su vidas”, sostuvo Héctor De Francesco, presidente de Central Norte.

Llega el fin de semana y en el fútbol salteño se habla solo de la final entre Central Norte y Guaraní, partido que ningún hincha cuervo quiere perderse.

El mismo titular azabache dio su recomendación para este domingo con respecto a la venta de entradas.

“Abriremos tres bocas de expendio para que saquen su entrada lo más rápido posible y pido que vayan temprano a la cancha. Vamos a necesitar de toda la fuerza para alentar a Central Norte”.

Está todo listo, solamente falta esperar hasta el domingo para que el Martearena quede teñido de negro y blanco.

Por otro lado, el árbitro designado para esta final es el santiagueño Rodrigo Rivero, quien en esta temporada no dirigió ningún partido a Central Norte pese a que se habla de que la dirigencia de Guaraní recusaría, sin argumentos, a esta terna arbitral.

Con respecto a lo futbolístico, el cuervo continúa entrenando a puertas cerradas, pero, aparentemente, habría al menos una variante para recibir a los misioneros.

Leandro Beterette no entrenó con normalidad y su lugar sería ocupado por Pablo Figueroa, quien a su vez le cedería su puesto en el sector derecho del campo de juego a Marcos Valsagna quien, en Misiones jugó como volante por izquierda. Para ocupar el lugar vacante que deja Valsagna, reaparecería como titular Lucas Quiroz, que no juega desde el partido de ida por los cuartos de final frente a Talleres de Perico.

El cuervo volverá hoy a entrenar a puertas cerradas en el estadio Dr. Luis Güemes, donde seguramente hará el ensayo formal pensando en Guaraní.

Arranca la venta de entradas para socios

El socio de Central Norte con la cuota del mes de junio al día podrá comprar su entrada desde hoy en la secretaría del club.

Las mismas se empezarán a vender desde las 10 y hasta las 20 y continuará mañana, también en la secretaría del club, de 10 a 13. El precio es único, a $150, con acceso a cualquier sector del estadio Martearena.

Las entradas estarán a la venta solo esos dos días para que los socios las puedan adquirir (una por socio), no se venderán para socios el domingo.

Justamente para el público en general se empezará a vender desde ese día en tres puntos de ventas, en las boleterías de Central Norte (calle Brown), Gimnasia y Tiro y el estadio Padre Martearena.