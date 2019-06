El programa de todos los partidos de la Copa América

Partido Hora Grupo

Hoy

Brasil-Bolivia 21.30 A

Sábado 15

Venezuela-Perú 16.00 A

Argentina-Colombia 19.00 B

Domingo 16

Paraguay-Qatar 16.00 B

Uruguay-Ecuador 19.00 C

Lunes 17

Japón-Chile 20.00 C

Martes 18

Bolivia-Perú 18.30 A

Brasil-Venezuela 21.30 A

Miércoles 19

Colombia-Qatar 18.30 B

Argentina-Paraguay 21.30 B

Jueves 20

Uruguay-Japón 20.00 C

Viernes 21

Ecuador-Chile 20.00 C

Sábado 22

Bolivia-Venezuela 16.00 A

Perú-Brasil 16.00 A

Domingo 23

Qatar-Argentina 16.00 B

Colombia-Paraguay 16.00 B

Lunes 24

Ecuador-Japón 20.00 C

Chile-Uruguay 20.00 C

Jueves 27 -Cuartos de final

1°A vs. Mejor 3°B/C 21.30 (P1)

Vienes 28 - Cuartos de final

2°A vs. 2°B 16.00 (P2)

1° B vs. 2°C 16.00 (P3)

Sábado 29 - Cuartos de final

1°C vs. 2° Mejor 3°A/B (P4)

Martes 2 - Semifinal

GP1 vs. GP2 21.30 (P5)

Miércoles 3 - Semifinal

GP3 vs. GP4 21.30 (P6)

Sábado 6 - Tercer Puesto

PP5 vs. PP 6 16.00

Domingo 7 - Final

GP5 vs. GP6 17.00