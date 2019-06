Casi $5.000 diarios sale alquilar un comercio en Salta

La crisis golpea fuerte en Salta y el comercio, uno de los sectores que más empleo genera, parece ser el más afectado. Desde la Cámara de Comercio de Salta señalaron que entre abril y mayo cerró sus persianas un local día por medio. Desde la institución indicaron que una de las causas es el gran costo que implican los alquileres, ya que algunos comercios del macrocentro deben desembolsar un promedio de 5.000 pesos por día.

En una recorrida por el microcentro se pueden contabilizar al menos 20 locales cerrados y se percibe la preocupación de los empleados de los comercios que se mantienen abiertos.

Sobre la peatonal Florida al 100 solo quedaron los carteles de lo que hace hasta seis meses era una confitería. El dueño de una boutique colindante contó que el propietario del local gastronómico no pudo seguir pagando el alquiler y se fue.

En tanto, en un inmueble sobre la calle Alvarado al 800, entre la peatonal Florida e Ituzaingó, un letrero de grandes dimensiones de una inmobiliaria que dice "Se alquila" resalta en la vidriera. Hasta hace un mes había una peluquería instalada allí. "El dueño se mudó porque el alquiler es demasiado alto. Le estaban por cobrar unos 80.000 pesos, entonces buscó otro lugar más barato, a dos cuadras", contó una joven, encargada de una tienda de alimentos cercana.

"La situación económica es muy complicada. En nuestro caso todavía podemos pagar el alquiler pero las ventas bajaron un 65%", agregó la trabajadora.

En la peatonal Florida, entre Alvarado y Caseros, hay tres locales cerrados: una mercería y dos boutiques. Una de estas últimas cerró el mes pasado. Solo los maniquíes quedan en las desoladas vidrieras, junto a banners que indican que el lugar se alquila. Otro cartel informa que el negocio de ropa femenina se trasladó a la esquina. Desde allí, el propietario contó: "Yo tenía dos locales y me quedé con uno solo, este de aquí. Al otro lo cerré porque no había muchas ventas, los gastos se incrementan y de alquiler me pedían 120 mil pesos. No se compensa, entonces tuve que tomar esa decisión".

Tres en una misma calle

En otro punto del centro, sobre la calle Balcarce entre Caseros y España, frente a una galería, tres locales bajaron sus persianas: una casa de cambio, una tarjeta de crédito y uno de telefonía celular. Cercana a los bancos, esta es una de las zonas de mayor movimiento de potenciales clientes.

"La casa de cambio cerró y se fue para la calle Buenos Aires y la tarjeta hacia la avenida Belgrano. Los dos negocios cerraron aquí hace un mes. Los alquileres están en más de 100 mil pesos por aquí", expresaron los encargados de una cafetería cercana.

Con respecto al local de telefonía celular, la encargada de una boutique para adolescentes contó que "hace dos años que cerró y nadie más lo alquiló. Piden 90 mil pesos".

Añadió que, en su caso, las ventas bajaron notoriamente. "Hay días en los que vendemos bien y otros muy poco. La situación es tremenda y lo peor es que los dueños de las inmobiliarias no te quieren bajar el precio sino que te lo quieren subir siempre", lamentó.

Sobre la peatonal Alberdi hay unos cinco negocios cerrados: uno de aparatos para masajes, tres de ropa y un drugstore. La mayoría tiene carteles que indican que se trasladaron a la zona del macrocentro.

La encargada de un local de bijouterie, sobre la peatonal Florida al 100, explicó que “la casa de al lado vendía camisas y jeans. Cerró hace seis meses. La verdad es que la suba del dólar nos mató a todos. En nuestro caso, vendemos un 30% menos. Se vende poco”.

Y agregó: “Años atrás había que esperar para poder alquilar un local de la peatonal porque estaban todos ocupados y ahora sobran los que están vacíos. Aquí se paga más de 200 mil pesos de alquiler”.

Informe

Un informe bimestral de la Cámara de Comercio de Salta, que abarca los meses de abril y mayo pasado, reveló que un total de 99 negocios cerraron en un radio de 88 manzanas del centro de la capital salteña y que en esa misma zona abrieron 59 nuevos locales, es decir, 40 quedan vacíos actualmente. La coyuntura económica y los altísimos montos de alquileres son los principales motivos de los cierres.

El titular de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, explicó que el informe se confecciona para analizar tendencias y que para elaborarlo se divide al radio céntrico en 11 zonas conformadas por ocho manzanas cada una. “Nos llamó la atención que zonas como el cuadrante que abarca las primeras cuadras de Alberdi y Florida (las que están entre Alvarado y Caseros) y se extiende hasta la primera cuadra de Mitre, es decir, hasta la calle España por un lado y hasta la avenida Jujuy, por otro, son las que más cierres tienen: 25 locales cerrados sobre un total de 99. Esa zona es la más cara. Sin embargo, hubo una apertura positiva en una cuadra cercana”.

Otra de las zonas que más cierres registraron fue la comprendida entre la calle Santiago del Estero y la calle General Güemes, desde Mitre hasta Sarmiento, con 21 bajas.

Según los testimonios recabados, el alquiler de un local céntrico ronda entre 90.000 y 160.000 pesos, dependiendo de la cantidad de metros que tenga de frente y el precio por metro cuadrado.

Un local sobre la peatonal Florida, entre Alvarado y Urquiza, tiene un valor de $90.000 a $120.000. Otro en la esquina de Alvarado y Florida cuesta $160.000. En tanto, un local sobre la avenida San Martín ronda los $140.000.

En tanto, el alquiler de los locales de zonas aledañas tiene un menor valor que oscila los 50.000 y 30.000 pesos.

Con respecto a la modalidad de elaboración del informe, Betzel puntualizó que “nosotros realizamos este tipo de informes bimestrales desde hace cinco años. En ese radio conformado por 11 zonas nosotros relevamos mediante los códigos QR de los comercios, por lo que sabemos si el negocio cerró y se volvió a abrir. Por ejemplo, si pasamos hoy y hay un negocio pero pasamos en dos meses y vemos otro, detectamos un cierre y una apertura. Vamos recopilando información. Es un informe muy amplio”.

Según datos de la Cámara de Comercio de Salta, en la zona céntrica hay un total de unos 4.500 negocios aproximadamente.



Galerías y shoppings

En las galerías céntricas también hay varios locales vacíos. La situación es crítica en una situada en la calle Buenos Aires, cerca del parque San Martín, donde la mayoría de los stands están desocupados.

“En las galerías del microcentro no hay variación. Sí en Mil Negocios, que es la que más cierres tuvo”, indicó Betzel.

El titular manifestó que en la zona del mercado San Miguel y en las ferias hubo tres aperturas.

Además, el referente destacó como positivo que en un shopping de la zona norte hace meses había un local sin alquilar y ahora no hay ninguno. Están todos ocupados. En tanto, en otro shopping de Tres Cerritos había siete locales sin alquilar y ahora quedan cinco, es decir, dos se ocuparon.