Sebastián Yatra visitó a Macri y le cantó a su hija Antonia

Días después de hacer oficial su relación con Martina Stoessel (22), el cantante colombiano Sebastián Yatra (24) visitó junto a su pareja la quinta de Olivos, donde compartió la tarde de este jueves con el presidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada. Aunque todas las miradas se las llevó Antonia (7). La hija del mandatario, fanática del artista, se animó a cantar a dúo.

"Le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", había bromeado Macri el pasado lunes, cuando recibió la visita de su par colombiano, Iván Duque. Y parece que el "reclamo" tocó la puerta de uno de los actuales referentes de la música urbana latina.

La primera dama subió una serie de imágenes a Instagram que mostró el encuentro y dejó un mensaje: "Sebastián Yatra escuchó que Anto es fanática y se puso en contacto para conocer la Quinta de Olivos y visitarnos con Tini".

Pero eso no fue todo. Después llegó el turno del propio presidente, quien publicó videos de Antonia cantando dentro de la residencia con el oriundo de Medellín.

Junto a la pareja de artistas y sentados en un sillón, la pequeña dejó la timidez de lado e interpretó "Cristina", el tema que grabaron recientemente Yatra junto a Tini.

Luego del distendido momento, Yatra partió rumbo a la ciudad de México, donde tendrá tres presentaciones. Tini, por su parte, hará una recorrida por el interior del país: Rosario, Córdoba y Mendoza.