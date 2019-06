VIDEO Debutó Morena Rial en la salsa de a tres y Charlotte Caniggia se peleó con todos

En el “Bailando 2019” siguió la ronda del ritmo Salsa en trío. Fue la noche del debut de Morena Rial en la pista del programa de Marcelo Tinelli, quien hizo la coreografía con la pareja de Charlotte Caniggia y Agustín Reyero.

“Somos amigas de alma, boludo”, se despachó Charlotte cuando Marcelo le preguntó cómo se habían conocido. “Nos conocimos en una fiesta del programa Caniggia libre. Ahí, pegamos joda”, agregó.

“¿Cómo venís con el baile, More?”, quiso saber Tinelli “Y, voy...”, respondió ella. Luego, Tinelli preguntó sobre su pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, que estuvo acompañándola en el estudio. “Me ayuda mucho con el bebé”, contestó la hija de Jorge Rial.

Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado -Ángel De Brito, Pampita Ardohain, Florencia Peña y Marcelo Polino-. “Espantoso”, sentenció De Brito, cuyo voto es secreto. Y añadió: “Les falta mucho ensayo”. Charlotte aseguró que habían ensayado mucho. “Sos una ladri”, le respondió el integrante del jurado. “Él también es ladri con su programa, Marce”, retrucó la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis.

Pampita les dio indicaciones para corregir posiciones y mejorar los trucos. Les puso 6. Charlotte se quejó: “¿Qué quieren que haga, acrobacia?”, reclamó.

Florencia Peña señaló que Charlotte “está bailando mejor y hoy se largó con tutti, hizo un montón de trucos”. Les puso 5.

Marcelo Polino declaró: “Estoy emocionado de que Morena esté aquí. La conozco desde que llegó a la casa de sus padres. No tuvo una vida fácil, sufrió mucho bullying”. Dicho eso, le habló directamente a ella: “Morena, pasaste momentos muy duros, pero armaste una familia, la peleaste y estás en la pista”. Al escucharlo, Morena no pudo contener las lágrimas de emoción. En cuanto al baile del trío, Polino lo calificó con 4 puntos.

Luego, intervino el BAR -Flavio Mendoza, Laura Fidalgo, Aníbal Pachano-. “Fue un desastre todo, pero aplaudo que Morena, que recién fue mamá, se haya animado”, dijo Flavio, luego criticó a Charlotte y le bajó un punto al trío.

Laura Fidalgo les aconsejó que no estén tan pendientes de las cámaras y mantuvo la nota que le había puesto el jurado. Aníbal consideró que había sido “un desastre” y le dijo a Charlotte que “hacer sólo dos horas de ensayo es una falta de respeto para tu compañero”. Les bajó un punto. Así, se quedaron con un total de 13 puntos.

“Ahora no tengo nada para salir a festejar. Me tomo un agua y me voy a dormir”, tiró Charlotte. Y le dijo a Tinelli: “A mí, no me da la cabeza para ensayar más de dos horas, Marce”. Cuando la cuestionaron un poco, Caniggia encaró al conductor: “Y, bueno, échenme, boludo”.