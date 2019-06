Ucrania es el nuevo campeón del mundo Sub 20

Ucrania se consagró por primera vez campeón del mundo Sub 20 tras superar a Corea del Sur por 3 a 1 en el estadio Miejski Widzewa, de la ciudad de Lodz, en Polonia.

El surcoreano Lee Kang-in (4m. PT), de penal, abrió la cuenta, mientras que el ucraniano Vladyslav Supriaha (33m. PT y 7m. ST) y Heorhii Tsitaishvili (44m. ST) le dieron el título del mundo a los europeos.

Ucrania, como parte de la antigua Unión Soviética, fue campeón en 1977 y subcampeón en 1979, aunque esta ocasión es la primera como nación.

Ucrania se clasificó a los octavos de final como primero de la zona D, con 7 puntos, sobre Estados Unidos (2-1), Nigeria (1-1) y Qatar (1-0). Luego, eliminó a Panamá (4-1) en los octavos de final, Colombia (1-0) en los cuartos, Italia (1-0) en la semifinal.

El goleador del campeonato fue el atacante noruego Erling Braut Håland, que marcó todos sus tantos en la victoria contra Honduras por 12 a 0, durante la tercera fecha del Grupo C.

Argentina continúa siendo el máximo ganador del certamen, con seis títulos, aunque no lo obtiene desde Canadá 2007. Detrás lo siguen Brasil (cinco), Portugal (dos), España, Ucrania, Ghana, Francia, Serbia, Alemania, Inglaterra, la ex Unión Soviética y Yugoslavia, todos con uno.