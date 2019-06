Conocé a los convocados de la Selección para los Panamericanos

Si bien la AFA no lo hizo oficial, trascendió la lista que tiene en mente el entrenador Fernando Batista. Entre los mayores aparecen Mascherano, Maxi Rodríguez y Coloccini.

Varios futbolistas de Boca y River y uno de Barracas Central están entre los preseleccionados por el entrenador juvenil Fernando Batista para los Juegos Panamericanos de Lima.

Si bien AFA no oficializó a los 29 citados porque algunos clubes seguro no los cedan, trascendieron casi todos los llamados por el "Bocha".

Entre los citados, está Alexis Mac Allister, flamante refuerzo del "xeneize", aunque habrá que ver si la institución lo autoriza a jugar porque tiene compromisos por Copa Libertadores, mientras que sí tiene el visto bueno Nicolás Capaldo.

Por el lado de River, están Julián Álvarez y Ezequiel Centurión y la sorpresa es Fernando Valenzuela, la figura del ascenso de Barracas Central a la Primera B Nacional.

Con respecto a los cinco citados mayores de 23 años, sólo tres de ellos podrán ir y son Maximiliano Rodríguez, Javier Mascherano y Fabricio Coloccini.

El primero ya fue autorizado por Newell´s a participar, al tiempo que el Hebei Fortune y San Lorenzo, que juega octavo de final de Copa Libertadores, no quieren ceder a los jugadores.

"Masche" trata de convencer a los chinos para cambiar su postura y habrá que ver si Coloccini hace lo propio con su club.

En caso de no ir ellos dos, están en lista de espera Jonathan Calleri (no seguirá en Alavés) y Lucas Menossi, quien actualmente es futbolista de Tigre, pero que se lo disputan San Lorenzo e Independiente, dos equipos que juegtan copas.

El torneo se disputará en Lima del 28 de julio al 10 de agosto próximos y tiene a la Argentina en el Grupo A, junto a México, Ecuador y Panamá.

En el Grupo B estarán el anfitrión Perú, el vigente campeón Uruguay, Honduras y Jamaica, mientras que el torneo se celebrará en el remodelado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Estos son los citados que han trascendido:

Menores: Facundo Cambeses (Banfield), Ezequiel Centurión, Julián Álvarez (River), Juan Pablo Cozzani (Lanús) y Tomás Belmonte, Nahuel Molina Lucero (Rosario Central), Lisandro Martínez (Ajax), Marcelo Herrera, Adolfo Gaich (San Lorenzo), Cristian Romero (Genoa), Nicolás Demartini (Temperley), Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister (Boca), Nicolás Domínguez (Vélez), Matías Zaracho (Racing), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Matías Vargas (Vélez), Agustín Urzi (Banfield), Nicolás González (Stuttgart) .

Mayores: Fabricio Coloccini (San Lorenzo), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Lucas Menossi (Tigre), Maximiliano Rodríguez (Newell´s), Jonathan Calleri (Alavés).