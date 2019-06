El cementerio local contará con más personal

Debido a los constantes robos y daños que se producen en el interior del cementerio Cristo Rey de la ciudad de Gral. Güemes, el Ejecutivo municipal decidió incrementar el número de personal afectado tanto a su mantenimiento como para su seguridad. El predio del cementerio, ubicado en barrio San Isidro de la Banda Este, es muy amplio, mantenerlo en buena condiciones lleva mucho trabajo, “destinamos nuestro mayor esfuerzo en desmalezarlo para mantenerlo libre de malezas, en la época estival el yuyo crece muy rápido, por lo que en forma constante se puede ver a nuestro personal trabajando con la cortadora de pastos, porque apenas terminamos un sector ya está creciendo en el otro”, explicó Héctor Cejas encargado del cementerio.

A partir de los últimos acontecimientos, en especial aquel relacionado con la destrucción de un nicho que guardaba los restos de una jovencita de 19 años, fueron incorporados panteoneros al cementerio, “ahora contamos con dos panteoneros, ellos trabajan cubriendo los turnos de 18 a 24 y 0 a 6 de la mañana, soy consciente de que es un lugar muy grande para una sola persona, pero no queremos que actúen en una situación de riesgo, sólo deben llamar a la policía, frente a movimientos extraños o la presencia de personas desconocidas, no deben intentar nada porque no queremos héroes, sólo comunicar al 911”, manifestó Cejas. Estas recomendaciones de deben al continuo ingreso de jóvenes al cementerio con fines de robos o para el consumo de drogas.

El misterio del nicho violentado

Con respecto al incidente que tuvo lugar a principios de mayo, donde fue violentado un nicho que guardaba los restos de una joven mujer, el encargado del cementerio dijo no tener una respuesta. "Tal vez nunca se sepa lo que en verdad pasó, se pueden generar hipótesis pero será difícil confirmarlas. Creo que fue solo una actitud violenta generada por un sentimiento profundo, no fue un intento de robo, tampoco un daño por el daño mismo, es algo que nunca antes había pasado", comentó Cejas. Una de las hipótesis habla de la posibilidad que haya sido el padre biológico, quien dejó al cuidado de sus abuelos a la joven.