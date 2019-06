Se concretó un exitoso encuentro de escritores

Durante la jornada del sábado se llevó a cabo el Primer Encuentro Regional de Escritores organizado por la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. El encuentro nucleó a personas relacionadas con las letras procedentes Córdoba, Jujuy, Tucumán, Salta y el departamento Güemes. Un total de 40 escritores participaron del encuentro que dio inicio a las 11 y se extendió hasta las 20.

“Fue una extensa pero altamente provechosa jornada donde se hicieron presentaciones de libros, se compartieron lecturas de poesías, de cuentos cortos, hubo intercambios de experiencias, cada escritor tuvo su reconocimiento, quisimos que se sintieran lo más cómodos posible porque el objetivo de esta primera actividad es que perdure en el tiempo”, explicó el subdirector de la biblioteca, Nicolás Arriagada.

La fecha elegida para juntar a los hombres mujeres de las letras, es cercana al Día del Escritor (13 de junio) y Día del Libro en la Argentina (15 de junio).

“Es importante destacar la presencia de escritores muy jóvenes, algunos de ellos nunca habían presentado sus escritos frente a un público, para otros era la segunda presentación, algo que no es fácil porque hay que superar inhibiciones y algo de vergüenza”, destacó Arriagada.

Y agregó que “nosotros apuntamos a eso, a rescatar un semillero que continúe con esta actividad tan apasionante y creativa, la que vamos dejando atrás quienes llevamos muchos años entre la pluma y el papel”.

Hubo destacadas personalidades en el ámbito de las letras, algunos presentaron sus libros otros solo material escrito como poesías o cuentos cortos, “esperamos que el año que viene se renueve este encuentro y que haya más participantes” expresó el escritor Arriagada.

Durante el resto del año se van a programar tertulias, presentaciones de plaquetas, de nuevos libros entre los escritores locales para que el interés por las letras se mantenga vigente, “la idea es que esta costumbre por la lectura y la escritura no se pierda, que podamos rescatar a esos valores que tenemos escondidos y que sus escritos salgan a la luz” finalizó expresando el subdirector de la Biblioteca.

Uno de esos jóvenes que mantuvo su pasión por las letras guardados en un cajón, y que aprovechó este encuentro para dar a conocer sus escritos, fue Darío Cruz un joven de 24 que desde los 14 años que vuelca sobre un papel aquellas situaciones que despiertan algunos de sus sentimientos.

“Es la primera vez que leo mis obras frente a tanta gente y en especial tratándose de personas que saben sobre escritura, eso me puso un poco intranquilo pero por suerte salió bien. Me considero un poeta que hago poemas de muchos temas, de la vida, el amor, relacionados con cualquiera de los sentimientos que nos afectan como personas, escribo desde los 14 año es decir ya hace al menos doce que me dedico a esto, pero lo hacía solo para mí, nunca había pensado en compartirlos con alguien ni recopilar los poemas que escribía o hacer un libro. Este encuentro me sirvió para que me vaya animando, además voy descubriendo distintas técnicas de escritura, al principio solo escribía, ahora lo hago de una manera más elaborada” el joven poeta.

Como muchos jóvenes que transitan la etapa educativa de nivel medio, sufrió la burla de sus compañeros cuando lo veían escribir, pero pudo superarlo para poder continuar con su pasión, “son cosas de adolescentes, lo sufrimos los varones cuando hacemos algo diferente, podemos decir que sufrimos de bullyng pero no tanto como para dramatizar, nos hacen sentir un poco de vergüenza pero se supera. Además de mis versos me gusta mucho la música. Espero con ansias otro encuentro”, manifestó Darío.