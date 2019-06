Jorge Rial habló de Beatriz Salomón: "No me mezclen en la mierda"

Jorge Rial hizo un contundente descargo luego de ser repudiado en las redes y ser tildado como uno de los responsables del mal momento que pasó en vida Beatriz Salomón, que falleció el día sábado.

“Fue un fin de semana con malas noticias, una de ellas fue la muerte de Beatriz Salomón”, inició su descargo el periodista antes de mandarle un saludo a las hijas de le vedette que murió a causa de un cáncer de colon.

“Quiero hacer un paréntesis acá porque durante el fin de semana, sobre todo en las redes y sobre todo con los que se llaman trolls, gente que vive de esto. ¿Ustedes saben que hay una comunidad de gente que vive de eso, de estar frente a una computadora, y que son empleados públicos? Pero no importa, olvidémonos de eso, es otra cosa…”, indicó, en referencia al repudio que recibió con los hashtags #RialBasura y #RialCagón.

“En el año 2004, se le hizo una cámara oculta a Alberto Ferriols, esposo de Beatriz Salomón, un médico que muchos de aquí lo recordamos porque cuando empezó a salir con Beatriz, viajaba mucho al interior a hacer laburos solidarios. Fue en este canal, nosotros íbamos por la noche y antes había un día que salía Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin, producción de Cuatro Cabezas, de Mario Pergolini y Diego Guebel. Salíamos en vivo nosotros. Punto Doc era un programa hecho en base a cámaras ocultas, que eran de lo más fuerte del periodismo en ese entonces”, continuó el conductor.

“Un día se empezó a promocionar la cámara a Ferriols, y nadie sabía de qué se trataba. Eso es algo que nadie puede refutar (…) Había un silencio absoluto, nadie podía decir de qué se trataba. Beatriz Salomón habló con Luis Ventura, eran muy amigos. Ella le dijo que quería defender a su marido porque hasta ese momento creí que la cámara era por un tema de habilitación de la clínica. Pidió venir porque íbamos pegados y quería contestarle a Punto Doc. Una vez incluso discutimos si traerla porque era contestarle a un programa del canal”, explicó Rial.

“Llegado el día, antes de salir al aire, arreglamos que venga a ver el programa de Tognetti acá y que nosotros íbamos a grabarlo para después pasarlo”, reveló el periodista.

“Estaba todo prendido y grabando. Ferriols estaba nervioso y nadie sabía por qué, porque nadie sabía de esa cámara oculta que, vale recordar, nunca la hizo Intrusos, la hizo Punto Doc. Algunos medios intentaron meternos ahí y quedó en el imaginario público”, sostuvo.

“Grabando, todos descubrimos que la cámara se trataba de que el doctor Ferriols les hacía cirugías estéticas a chicas trans a cambio de sexo. Eso era la denuncia. Cuando vimos eso, obviamente el clima fue un silencio, esto era un cementerio. Él se puso blanco, violeta, como un arcoíris. Lo primero que hizo ella fue decirle ‘este no sos vos, ¿no?”, indicó.

“Todavía no estábamos al aire, y lo llamo el abogado, Mariano Cúneo Libarona, que les dijo que se vayan, pero ella quiso quedarse a defender a su marido. Yo le pregunté si se quería ir pero ella dijo que no, que bajo ningún punto de vista se iba a ir. Calculo que si hubiese sabido de qué se trataba, no habría venido. Recuerdo un gesto suyo, con una lapicera, que cuando vio la cámara empezó a golpearla hasta el final del programa de Punto Doc”, relató Rial, y agregó: “No tiene nada que ver la inclinación sexual de Ferriols, pero igual recuerden que era el 2004, eramos otros, una sociedad distinta y se mezcló todo”.

“Una cámara que no hizo Intrusos, ni Ventura ni yo. Salimos al aire con la decisión de ellos, que se quedaron, pusimos al aire el material de la grabación nuestra y se defendieron. Después se fueron de acá peleándose, y en el remis ella explotó”, comentó.

“Se separaron y Ferriols no le pasó guita a Salomón. Ella después vino muchas veces a denunciar acá eso, hasta que le hizo juicio al canal, por lo que la empresa decidió que no venga más”, continuó el periodista.

“Fui el único que logró que el canal se siente a negociar y hacer una reunión con ella, Ana Rosenfeld, los abogados del canal y yo. Ahí le dije que no podía ser que esté ‘prohibida’ en América, que tenía que volver a laburar. Se le hizo una oferta adelante mío, una suma importante cuando no tenía laburo y no recibía un peso de ningún lado. Creo que era cincuenta mil dólares, allá por el 2005, pero algo pasó en el medio, volvió a la reunión y dijo que no iba a haber acuerdo”, reveló el conductor de Intrusos.

“Fui el único que quiso sacarla del quilombo con América pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Siempre nos hizo responsables a nosotros, puteaba en algún programa, pero no en los juicios. Ella sabía que nosotros no hicimos la cámara y lo que pasó en Intrusos fue con su consentimiento”, explicó.

“Armar esta canallada… yo me hago responsable de las cagadas que me mandé, pero no de esto. Los responsables son su marido, que la humilló, y luego los que hicieron la cámara. Esto se los digo a los que me desean la muerte”, apuntó Rial contra quienes lo insultaron en las redes.

“Lo lamento mucho por sus hijas. Antes de que ella las adoptara, yo fui al primero a quien llamó, porque yo adopté las mías. La quise mucho, pero no éramos amigos”, reveló el periodista.

“A los que me desean la muerte les digo que se informen. Vayan a los archivos. El único programa que hizo esa cámara oculta fue Punto Doc, quizá era más fácil enrostrarnos eso porque Intrusos es “cabeza” o “popular”. Nos mezclaron en la mierda y no lo voy a permitir”, señaló Jorge.

“Quien tiene que dar respuesta es el señor Ferriols a sus hijas, nosotros no tuvimos nada que ver. Sean más responsables con eso, más que nada esto está dirigido hacia las redes sociales”, indicó enojado.

“Están puteando mal, para otro lado. Y lamento mucho la muerte de ‘La Turca’. Se fue de este mundo sin haber recibido nada, el juicio se marañó. Los abogados te llevan a eso. Y el único de todos los que se quejaban que nadie le dio laburo, fue José María Muscari, todos los demás la despreciaban”, disparó el conductor.

“Asumo las cagadas que me mando, esto no. Intrusos no tiene nada que ver. Si buscan la cámara va a salir el logo de Punto Doc, no el nuestro”, cerró Rial su descargo.

Exitoína