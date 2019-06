Así lo manifestó el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma, quien señaló que esto se debe a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la circulación de bicicletas.

Aseguran que la ciudad no es apta para los ciclistas

Luego de la polémica que se generó tras el atascamiento de un par de ciclistas en las rejillas instaladas recientemente sobre calle Belgrano, un funcionario de la municipalidad de Salta habló de la situación de la ciudad en lo que respecta a la movilidad de bicicletas.

“Actualmente no tenemos una ciudad apta para los ciclistas”, indicó de forma tajante Juan Carlos Sauma, subsecretario de Seguridad Vial, en diálogo con Radio Salta. Y agregó: “Si bien hoy se está buscando que la bicicleta se una alternativo en cuanto a medio de transporte, las calles no están adaptadas ya que no contamos con bicisendas”.

No obstante, esta situación podría cambiar a futuro ya que Sauma manifestó que desde la subsecretaria de Modernización y Movilidad Sustentable se presentó un plan de ciclovías hace dos semanas. “El proyecto estipula una red que conecte el Norte con el Sur y el Este con el Oeste, además de una red que atraviese el micro y macrocentro”, comunicó.

En cuanto al atascamiento de un par de ciclistas en las nuevas rejillas de desagüe instaladas sobre avenida Belgrano, Sauma dio a entender que los ciclistas no tendrían que circular por ahí, dado que ese carril es exclusivo para el transporte público.

“En la actualidad no hay buena infraestructura para las bicicletas, por eso la circulación se rige atraves de la ley e indica que debe ser por mano derecha, excepto que haya alguna excepción como en avenida Belgrano”, concluyó.