El campeón Racing vuelve a los entrenamientos

El plantel de Racing Club, último campeón de la Superliga, iniciará este miércoles la pretemporada con ausencias y a la espera de los refuerzos.

Los futbolistas, dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet, tendrán el primer entrenamiento mañana a las 10 en el estadio Presidente Perón.

En el primer día de trabajo no estarán los futbolistas convocados a la Copa América como el arquero Gabriel Arias, quien está con el plantel de Chile, y tampoco se presentarán los primeros refuerzos.

El paraguayo Matías Rojas, primera incorporación, está en Brasil con su seleccionado, mientras que David Barbona todavía no pudo realizarse la revisión médica por lo que la firma del contrato todavía se hace esperar.

El jugador proveniente de Atlético Tucumán tenía turno para el martes pero no asistió ya que todavía faltan algunos detalles para concretar la transferencia.

El "Chacho" tampoco podrá contar con el volante Matías Zaracho ni con el defensor chileno Eugenio Mena, quienes todavía arrastran sendas lesiones.

El plantel se entrenará hasta el viernes 28 de junio en Buenos Aires y el día después viajará a Orlando para continuar la preparación.