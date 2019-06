Lo perdonó en pleno juicio: el conmovedor abrazo de una madre al asesino de su hijo

Una imagen sorprendió a todos durante un juicio en los tribunales de Necochea. Es que Nancy López perdonó y abrazó al acusado de matar a su hijo, Santiago Vitale, a la vista de los jueces y los abogados.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 5 de mayo de 2018. En aquel momento, Fabián Rafael Dos Santos, un hombre de 26 años oriundo de Misiones que trabajaba como cuidador del lugar, le disparó dos veces a Vitale causándole la muerte instantánea. Luego, despojó al cuerpo sin vida de sus ropas y lo arrojó a una zanja, lo tapó con pastizales y quemó sus prendas.

Durante el juicio oral y público, la madre de la víctima pidió acercarse a Dos Santos y le dijo: “Yo te perdono” y le remarcó “sé que mentiste”.

Al respecto, el juez Mario Juliano quien integró el tribunal junto a Luciana Irigoyen Testa y Carlos Herrera, escribió en las redes sociales: “Hoy me tocó presenciar un hecho poco frecuente. Juicio oral y público por un homicidio. Finalizando la audiencia la madre de la víctima nos pide acercarse al imputado y previo señalar que lo que ella iba a hacer no tenía nada que ver con lo que se resolviese, dirigiéndose al acusado, le dice que pese que no había dicho la verdad, ella lo mismo lo perdonaba y que le deseaba lo mejor en la vida. Tomó su cara entre sus manos, lo besó y después se abrazaron y lloraron juntos (la mayoría de los presentes también)”.

El fiscal Guillermo Sabatini solicitó una pena de 25 años de prisión para Dos Santos indicando las pruebas reunidas darían por probada la existencia del asesinato y su autoría material, postura que también expresó el representante de la familia, el abogado Juan Pablo Roselló.

Fuente: Cuatro vientos (Necochea) y Telefé