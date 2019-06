All Boys ascendió a la Primera B Nacional pese a perder

All Boys ascendió este jueves a la Primera B Nacional ante San Telmo tras caer por 2 a 1 como visitante e imponerse en el global por 4 a 3, en el partido de vuelta del torneo Reducido de la Primera B Metropolitana.

Ezequiel D’Angelo (18m. PT) y Lucas Farías (1m. ST) anotaron para San Telmo, mientras que Cristian Sánchez (14m. ST) aprovechó una contra para brindarle el ascenso al conjunto de Floresta.



Los dirigidos por Gustavo Bartelt y Pablo Solchaga regresaron a la Primera B Nacional tras una temporada en la tercera categoría y aprovecharon la reestructuración del certamen en diciembre, cuando se determinaron cinco ascensos.

All Boys, que se metió en el Reducido tras salir octavo, eliminó a Acassuso en la semifinal por 3 a 2 en el global (1-1 en la ida como local).

El albo sufrió en el desarrollo del encuentro ante un rival que impuso sus condiciones y se mostró superior hasta el descuento, que llegó por medio de una gran jugada colectiva y finalizó con una buena definición de Sánchez.

San Telmo le sacó provecho a la mala tarde del arquero de All Boys, Joaquín Pucheta, quien fue responsable en los dos tantos y se equivocó a lo largo de los 90 minutos.

Al final del partido, el plantel de All Boys se retiró directamente al micro por pedido de la policía para evitar agresiones de los hinchas locales, que tiraron diferentes elementos contundentes a la cancha.

All Boys ascendió junto con Barracas Central -campeón-, Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta y Deportivo Riestra.

Además, Deportivo Español descendió a la Primera C.