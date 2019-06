El médico que atendió a Diego Maradona: "Su problema de sueño es serio"

Leopoldo Luque es el médico personal de uno de los hombres más importantes del mundo: Diego Armando Maradona. De especialización neurocirujano, el profesional responsable de la clínica Columna Baires habló en exclusiva con Infobae en medio de una semana de enorme exposición para el astro del fútbol, quien tuvo que salir personalmente en un video para desmentir que padezca un principio de Alzheimer.

El médico que está atendiendo a Maradona viene trabajando con él desde que estaba en el exterior. “Lo admiro y lo amo”, admtió quien lleva el mismo nombre y apellido de aquel fabuloso número 9 de River y la Selección Argentina (Leopoldo Jacinto Luque), a quien le parece muy injusto todo lo que se ha dicho en las últimas horas: “Es un disparate estigmatizar a alguien sobre una enfermedad que es seria”, advierte.

Las frases más salientes del médico Luque

- “La atención a Diego comienza hace años y me contactan por recomendación. Pero yo no estoy solo, en realidad somos un gran equipo multidisciplinario que consta de médicos clínicos, psiquiatras, traumatólogos deportólogos, etc. Y los mejores médicos consultores del país, tanto por su nivel profesional como por su calidad humana”.

- “Diego está con problemas en su rodilla y hombro que estamos tratando, y que creemos van a evolucionar favorablemente y lo que más nos llama la atención es su gran capacidad física y nivel de recuperación. Es un dotado físicamente hablando. Por otro lado tiene problemas para conciliar y mantener el sueño que son de público conocimiento, esto es un problema serio y de difícil tratamiento pero estamos trabajando todos los días para mejorarlo”.

- “No son ciertos los rumores sobre que padece Alzheimer. Como les decía, Diego tiene problemas para conciliar y mantener el sueño, lo cual puede generar en ciertas oportunidades los síntomas de cualquier persona que no puede descansar, pero eso nada tiene que ver con una demencia de Alzheimer, de hecho es estudiado exhaustivamente, con resonancias de encéfalo, electroencefalogramas, test neurocognitivos, estudios de sangre y todos los resultados son normales hasta el día de la fecha”.

“Yo lo vi muy bien de ánimo, obviamente que debemos seguir trabajando para tratar sus problemas con el sueño, siempre lo veo rodeado de un gran grupo familiar que lo contiene y se preocupa por él”.

