Polémica tras la frase de Cristina contra Vidal sobre “separadas, hadas y virginales”

Una queja de Cristina Kirchner sobre el trato que ella -"viuda"- recibe a diferencia de María Eugenia Vidal -"separada"- despertó polémica en las redes sociales.

"Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales", dijo la expresidenta el jueves por la tarde, durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde presentó su libro Sinceramente.

E ironizó, en evidente alusión a la gobernadora: "Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales".

Esa no fue la única frase de la candidata a vicepresidenta por Frente de Todos que llamó la atención. En otro tramo de su discurso, la expresidenta habló sobre Manuel Belgrano y dijo no saber "si hubiera podido ser la esposa (del prócer) porque a éste no lo casaba nadie".

"¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma... Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio", aseguró.

Como era de esperar, los planteos de la compañera de fórmula de Alberto Fernández despertaron mucha polémica en las redes, donde no faltaron las críticas ni las burlas.

hay divorciadas que se hacen las virginales. https://t.co/kscHCpp6bk — lucas llach (@lucasllach) 20 de junio de 2019

Cristina le dice a Vidal que no es tan virginal porque está divorciada. El feminismo K niega que eso sea machista. El macrismo festeja rodeado de gente mucho más machista que decir eso. Todo muy normal en la política de Rwanda — Martin Trombetta (@MartinTrombetta) 21 de junio de 2019

Básicamente dice que Vidal se hace 'la virgen' (la buena) pero no lo es, porque es divorciada. Que para ser buena hay que convivir con su pareja hasta la muerte. Pero sin nombres propios, eh.



Soy varón, sí, pero seguro esto no es feminismo. pic.twitter.com/Fsn5EARqY7 — Thiago Leis 💚🧡 (@ThiagoLeis) 21 de junio de 2019

El drama de Crista es que Vidal parezca un hada virginal estando divorciada. pic.twitter.com/Xt7JQdmxm1 — Fenicia (@zeinicienta) 20 de junio de 2019

Cristina la descanso a Vidal diciéndole: DIVORCIADA.

Se gano el kedise señora del mes. pic.twitter.com/MIL655bKCC — Negrita (@Dolphineeeee) 21 de junio de 2019

No, ni siquiera, la acusa de "se hace la buenita pero está divorciada". — Facundo Landívar 💚 🐶 🐕 (@flandivar) 20 de junio de 2019