Brumbies eliminó a Sharks y será el rival de Jaguares

Brumbies, de Australia, se clasificó para jugar una de las semifinales del Super Rugby ante la franquicia argentina de Jaguares al vencer ayer a Sharks, de Sudáfrica, por 38 a 13, en un cotejo jugado en la ciudad australiana de Canberra.

Jaguares, que el viernes eliminó a Chiefs, de Nueva Zelanda, al vencerlo por 21 a 16, y Brumbies se enfrentarán el viernes próximo en el Estadio de Vélez Sarsfield, desde las 20.05.

Las restante semifinal será protagonizada en la ciudad neozelandesa de Christchurch en donde el local Crusaders, vigente bicampeón y ganador en nueve ocasiones del certamen, recibirá a sus compatriotas de Hurricanes, que en la madrugada de ayer se clasificaron al vencer por 35 a 28 a los Bulls.

Crusader había logrado la clasificación en la madrugada del viernes cuando como local superó a Highlanders por 38 a 14.

Brumbies llegó a la semifinal con tries de Peter Samu (2), Henry Speight, Joe Powell y Matt Lucas y cinco conversiones y un penal de Christian Lealiifano, para Sharks sumó un try Andre Esterhuizen y una conversión y dos penales Curwi Bosch.

Jaguares jugó en esta temporada ante Brumbies y le ganó en Vélez por 20 a 15, el pasado 27 de abril. En total jugaron en tres oportunidades, con dos triunfos de los argentinos y una de los oceánicos.

En el Westpac Stadium de Wellington, Hurricanes, el segundo mejor record de la temporada detrás de Crusaders, le ganó a Bulls 35-28 con tries de TJ Perenara, Ben Lam y Salesi Rayasi (2), además de tres conversiones y un penal de Beauden Barrett y dos penales de Jordi Barrett.

Para Bulls los puntos se concretaron con un try penal, tries de Warrick Gelant, Cornal Hendricks (2) y tres conversiones de Handre Pollard, goleador del torneo.