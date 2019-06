Título en juego en una final netamente salteña

Hoy, Tiro Federal y Tigres se enfrentarán en la avenida Ricchieri para definir el título del Regional del NOA Desarrollo. El encuentro comenzará a las 16.10 y contará con el arbitraje de Iñaki Barraguirre. Ambos equipos ya consiguieron los boletos para disputar la Liguilla “Súper 10 2020”.

Por su parte, Aguará Guazú y Santiago Rugby jugarán por el tercer puesto en la cancha de Huirapuca. El partido comenzará a las 15 y será arbitrado por Julián Montenegro. Quien resulte ganador conseguirá la clasificación a la Liguilla

Los últimos siete equipos de la Zona Campeonato del Regional del NOA, más los tres primeros del Regional Desarrollo jugarán a una sola rueda, todos contra todos. Los primeros cuatro clasificarán a semifinales y quienes terminen en los puestos primero, segundo y tercero ganarán el derecho de jugar el Súper 10 (nuevo formato) de la próxima temporada.

Después de la primera fase y de la instancia de play-offs, los federales y Tigres estarán frente a frente para ver quien se queda con el campeonato del Regional Desarrollo.

Ambos integraron el grupo A donde los de San Lorenzo terminaron primeros seguidos por Tiro Federal. En esa instancia se dio el primer enfrentamiento entre salteños con victoria ajustada de Tigres por 21 a 17.

Tigres ha realizado hasta aquí una campaña ideal en el Regional Desarrollo, ganó sus siete partidos de la primera fase y a esa lista de victorias se deben sumar las conseguidas en cuartos de final y semifinal. Por su parte, los federales solo tiene la mancha de esa derrota en la primera rueda y después fueron todas victorias.

Será una final netamente salteña como pocas veces se dieron en la historia del Regional. El colorido y el aliento lo pondrán los simpatizantes que lleguen a cancha de los federales, bajo las consignas que siempre tratan de imponerse en el rugby: respeto por el rival, por la autoridades del juego y el público.

La entrada será general con un valor de $100, además se abonará $50 por el estacionamiento. Los dueños de casa también establecieron que damas, niños y juveniles de Tiro Federal que asistan con la camiseta del club ingresarán gratuitamente.

Universitario cerró con victoria

La 13ra fecha de la Zona Campeonato del Regional del NOA, última de la primera fase, comenzó a jugarse ayer con cuatro partidos. Entre los salteños jugaron Universitario y Jockey Club y hoy será el turno de Gimnasia y Tiro.

La U cerró esta instancia del Regional venciendo a Santiago Lawn Tennis, en El Huaico, por 29 a 21; en la intermedia también hubo triunfo verde por 57 a 34.

El que no pudo levantar cabeza fue el Jockey Club al volver a perder, esta vez contra Tucumán Lawn Tennis por 52 a 28. El albirrojo fue local y ahora junto a la U jugará la Liguilla para ganarse un lugar en el Súper 10 del 2020.

En otros resultados, Natación y Gimnasia goleó 39 a 0 a Cardenales, mientras que Universitario de Tucumán venció de visitante a Old Lions por 22 a 10. La última fecha de la primera fase se completará hoy con: Lince vs. Huirapuca, Jockey (T) vs. Tucumán Rugby y Gimnasia vs. Los Tarcos. Todos iniciarán a las 16.10.