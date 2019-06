En vivo. Cargnello a los candidatos: "Necesitamos que nos propongan algo, que pinten horizontes"

En la misa que precedió a la procesión de Corpus Christi, el arzobispo de Salta se refirió a la carrera electoral que arrancó y los llamó a que "no jueguen con las personas" y a que "no jueguen con la verdad".

En la celebración religiosa de Corpus Christi, el arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello no dejó afuera el tema actual de las elecciones nacionales y remarcó que el llamado de Dios es para que los políticos "busquen el bien común, no se emborrachen de poder y no tengan miedo de convertirlo en servicio".

"Hoy comienza la carrera del electorado y hay dos pedidos para los que van a trabajar en ella: que no jueguen con la verdad y que no jueguen con las personas. Necesitamos que nos propongan algo, que pinten horizontes", dijo durante la homilía que tuvo lugar en la parroquia San Juan Bautista de La Merced.

También se dirigió a los feligreses a reflexionar sobre la celebración del Corpus Christi: "Es demasiado lo que se juega Dios en Cristo que se hace pan, por eso es tan exigente el misterio. Escuchemos el llamado que nos hace el Señor a la Iglesia de Salta: que seamos una Iglesia que no se queda en la piedad popular que Dios nos ha regalado, es la vida humana la que está en juego".

La procesión: