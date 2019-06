Salta, una plaza fundamental para el desarrollo del sóftbol argentino 

A la misma hora que miles de argentinos sufrían por el partido de Argentina ante Qatar en la Copa América, otros pocos se comían los nervios en la final del Mundial de sóftbol masculino que le otorgó al seleccionado nacional su primer campeonato tras dar vuelta el partido y vencer a Japón por 3 a 2, en Praga, República Checa.

Y entre los cientos de apasionados por el deporte del bate de aluminio y la bocha, fueron muchos los salteños que festejaron la jugada final del tercer extrainning que dio por terminada la competencia. La provincia no solo cuenta con aficionados a este deporte, sino que además aporta jugadores del combinado nacional, tanto en caballeros como en damas, tiene siete equipos femeninos, diez masculinos y diamantes distribuidos en diferentes puntos de esta capital.

Tomás Machuca, Brunella Pizarro, Sol Turlione, Candelaria Acuña, Candela y Malena Escalante, entre otros deportistas salteños, pasaron por estas canchas antes de desembarcar en Paraná y sumarse al seleccionado.



Si bien en Salta Machuca se formó y destacó como jugador de diferentes selecciones juveniles de béisbol, años atrás llegó a la capital entrerriana para sumarse al Club Atlético Estudiantes y dedicarse al sóftbol.

En el estadio Nacional Nafaldo Cargnel, el salteño compartió entrenamientos y fue parte del plantel que el domingo sorprendió al mundo, pero su destino no fue Praga, sino Estados Unidos, donde defiende los colores de “Orangemen Rice Lake”, de New Richmond, Wisconsin.

“A mí me llamaron para estar con la Selección mayor como rookie , pero nuestro equipo es el sub-23”, dijo a El Tribuno el deportista salteño, quien no ocultó su alegría por el Mundial obtenido por sus compañeros y amigos.

“Fue un conjunto de sentimientos y emociones, lo viví a la par de ellos, apoyando en todo momento, sabiendo que estaban ahí por todos los que formamos parte y aportamos a ese grupo. Es un gran equipo y no solo en lo deportivo, es una hermandad en la que te sentís parte desde el primer momento, te hacen saber que todos estamos para lo mismo y con el mismo objetivo”, expresó.

A fines de 2018, uno de los compañeros de Machuca le propuso jugar en Estados Unidos durante una temporada y el salteño aceptó casi de inmediato. Pese a perderse la posibilidad de ir al Mundial, en la actualidad es uno de los jugadores más importantes de la liga. “Estoy en el All Star Team y tuve un promedio de bateo arriba de 500”, dijo.



Candela Escalante dio pasos similares a los de Machuca. Con pasado en Cachorros, llegó a Estudiantes de Paraná y se convirtió en una pieza fundamental en la Selección femenina. En 2016 fue subcampeona sudamericana con Turlione y Pizarro y este año no solo irá por la revancha en Ecuador, sino que además jugará un Preolímpico en Canadá. Ella también expresó su felicidad por el logro argentino en República Checa.

“Me generó mucha emoción, alegría y estoy contenta de saber que el esfuerzo del día a día que todos hacemos en algún momento da sus frutos. Estoy contenta de saber que sin el apoyo de nadie ellos pudieron lograr lo que siempre desearon, que es ser campeones del mundo, que es el sueño de todo jugador de selección”.

En la actualidad, su hermana Malena y Turlione se encuentran en Salta y disputan el torneo provincial, mientras que Pizarro forma parte del Sabat Praha, uno de los conjuntos más importantes del país que fue anfitrión del Mundial.

Finalmente, Turlione comentó que “sacrificio y perseverancia es lo que tuvieron los chicos para que hoy den sus frutos. Qué se entere todo el país que somos los mejores del mundo. Espero que esto sirva para visibilizar el deporte amateur que tanta alegría nos da. Es loco pensar que cumplieron el sueño de todos: ¡ser campeones del mundo!”.

Frases:

Gustavo Pastrana, presidente de la Liga Salteña de Sóftbol: "Orgulloso de este equipo, que dejó todo en la cancha con garra y corazón. Agradezco a este grupo de héroes que dio y da todo por nuestro deporte y nuestra bandera”.

César Cruz, jugador y entrenador de sóftbol: “Sacrificio, amor, pasión y humildad, eso es lo que tu­vo esta Selección. Son laburantes pero por amor a la camiseta y el de­porte dejan de lado muchas cosas. Nos representaron de la mejor manera”.

Ahora, a Lima

El seleccionado masculino de sóftbol disputará los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Se enfrentará con México, Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Perú del 25 al 30 de julio. Argentina fue bronce en los Juegos de 2015, en Toronto.