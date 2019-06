Nebraska: un hombre acusado de asesinato se cortó la garganta en pleno juicio

Un acusado se cortó la garganta durante su propio juicio por asesinato en un juzgado de Nebraska, centro de Estados Unidos , el lunes pasado.

Aubrey Trail, de 52 años, fue evacuado de urgencia a un hospital de la zona.

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.



We are unsure of what he used to stab himself but he "should appear in court in handcuffs for the rest of the trial."@FOX42KPTM pic.twitter.com/5gMONG5lDB