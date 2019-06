Ante la vinotinto, con dos cambios

La Selección argentina entrenó ayer en Río de Janeiro, sede del cruce de cuartos de final de la Copa América frente a Venezuela el viernes, y Lionel Scaloni realizaría dos modificaciones en el once inicial.

El conjunto albiceleste realizó movimientos livianos en el predio del club Fluminense.

El entrenamiento se llevó a cabo a puertas cerradas, pero a la misma hora en que se disputará el encuentro ante la vinotinto en el Maracaná.

Por estas horas lo que inquieta a Scaloni es la evolución de las molestias físicas de Otamendi, Paredes y De Paul, quienes no entrenaron el lunes junto al resto de sus compañeros. Igualmente, esas molestias no les impedirían estar a disposición de Scaloni.

Los cambios que introduciría Scaloni son la vuelta de Pezzella por Foyth y Marcos Acuña por Lo Celso.