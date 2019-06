El marido de Jimena Salas: "No tengo miedo de quedar preso"

El marido de Jimena Salas llegó hoy puntual a la citación en la que quedará imputado y posiblemente detenido por el crimen de su mujer, Jimena Salas, caso que tomó vuelcos impensables estos días, a más de dos años del homicidio de Vaqueros.

Antes de entrar a la cita convocada por los nuevos fiscales del caso, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, habló con los medios junto con su abogado Pedro Arancibia y dijo que no tiene "miedo de quedar preso" y lo único que le importa es que se esclarezca el caso.

"Tengo la tranquilidad y la confianza en que esto se va a esclarecer. Yo soy la víctima en este caso, perdí a mi mujer y hoy debo ocuparme de mis dos hijas", confesó.

Sobre el segundo cambio de fiscales que hubo en 15 días dijo que le pareció "raro" y que después de algo así "cualquier cosa puede pasar". Su abogado también hizo referencia a este punto y consideró que se trató de una decisión "arbitraria" y "caprichosa" de parte del procurador general Abel Cornejo: "Es una injusticia lo que está sucediendo. Hay un exceso de poder en la toma de decisiones y Cornejo tiene esquizofrenia en sus declaraciones ", dijo Arancibia.

Ante la prensa, Cajal habló sobre el pedido de cremación del cuerpo de su mujer, 72 horas después de la autopsia y reveló que no fue un pedido suyo sino que era un deseo de su mujer y fue la madre de esta quien hizo la solicitud.

En cuanto a una hipótesis del móvil del crimen, Cajal destacó no tiene ninguna fuerte. "Hipótesis hay un montón, no solo el robo, extraño es el hecho de que Jimena abra la puerta porque ella era muy precavida; no sé tampoco de nadie que haya querido hacerle daño. Éramos una familia normal: ella se dedicaba a trabajar y cuidar su familia", destacó.

"Quiero justicia por Jimena y mis hijas", concluyó.