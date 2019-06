Urtubey suspendió la obra de la Circunvalación Noroeste para que la próxima gestión decida su prioridad

El gobernador Juan Manuel Urtubey tomó hoy juramente a los nuevos ministros y luego realizó un breve discurso donde anunció que decidió suspender el proceso de licitación de la Circunvalación Oeste para que el nuevo Gobierno que llegue en diciembre decida si es prioritario o no.

“El otro día escuché la inquietud respecto de la obra que se planteó y proyectó en avenida Bolivia y la nueva Circunvalación. Hemos avanzado, tenemos el proyecto, se abrió la licitación y le pedí al (nuevo) jefe de Gabinete que hagamos los trámites para suspender el proceso hasta que llegue la nueva administración”, manifestó el Gobernador.

De tal manera, se refería indirectamente a un planteo que hace dos días hizo el intendente Gustavo Sáenz y precandidato a gobernador en su programa de radio: “Será Dios y la gente quien decida quién gobernará después, pero creo que por una cuestión de respeto deberían dejarle al que venga que establezca las prioridades”, había dicho. Sáenz también había dicho que no le parecía "prioritario" licitar una obra de 1.150 millones de pesos cuando hoy las prioridades son otras.

Urtubey dijo que no quiere dejar al próximo Gobierno con tamaña responsabilidad . “Es una obra de mucho dinero que es prioritaria, importante pero yo no quiero dejarlo con una responsabilidad al nuevo gobierno que por ahí tenga otra prioridad. Entonces lo vamos a dejar suspendido a efectos de que quien tenga la responsabilidad de gobernara a partir del 10 de diciembre pueda poner en la grilla las prioridades que les parezca. Me ha tocado, cuando asumí, tener que pagar obras que a mi juicio no eran tan importantes. No quiero que le pase lo mismo al futuro gobernador de la provincia”, finalizó el Gobernador.



Hoy asumió Baltasar Saravia como Jefe de Gabinete, Jorge Klix como ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda y Hugo de la Fuente como secretario de Obras Públicas.