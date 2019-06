Pegini aún no definió su futuro y podría irse al exterior

Central Norte campeón cotiza en bolsa. El título, acompañado del ascenso al Federal A, incrementaron las acciones en el club de barrio norte porque el plantel que logró alcanzar el objetivo se jerarquizó y aumentó su valor. Esto significa que los dirigentes cuervos deberán incrementar la prima en los sueldos si pretenden retener algunos jugadores, sobre todo con algunas piezas fundamentales que jugaron en el Regional Federal Amateur.

Mauricio Pegini, referente y uno de los principales estandartes del ascenso cuervo, todavía no definió si continuará en Central Norte o emigrará hacia otros horizontes.

El arquero, quien tuvo una gran temporada en el club del cual es hincha, fue sondeado por varios clubes del exterior (Colombia, Chile y Bolivia) y algunos de la B Nacional.

Si bien por ahora Pegini no tiene nada en concreto, Walter Núñez, su representante, es el encargado de promocionar y negociar los servicios del jugador.

Rulo, como se lo conoce en la intimidad, tiene la intención de continuar en el club de barrio norte. Está dispuesto a escuchar otra propuestas pero su prioridad es Central Norte.

“Los voy a analizar más que nada por mi familia, obviamente tiene que ser muy tentadora, pero siento que me quedaré en Central Norte. Ya estuve viendo lo rivales que podemos enfrentar”, expresó Pegini entusiasmado con el Federal A.

El “uno” disfrutó de una semana de vacaciones en familia sin descuidar las actividades físicas, pensando en lo que viene, sobre todo en la recuperación de su hombro lesionado.

“La otra semana viene mi representante y tomaremos una decisión. Él vendrá con cosas concretas y veremos”, anticipó el exarquero de Mitre.

Pegini no tomó dimensión de que su nombre quedó en la historia de Central Norte: “Todavía no caigo en lo que logramos, lo estoy asimilando de a poco y disfrutando cada momento”, concluyó el arquero, quien espera terminar de cerrar su nuevo vínculo con Central en los próximos días y enfocarse en el Federal A.