Todo lo que tenés que saber para disfrutar a pleno del eclipse solar en Salta

Los salteños quieren ser protagonistas de uno de los eventos astronómicos más impactantes de los últimos tiempos: el eclipse total de sol del 2 de julio. Algunos ya programaron viajes a puntos promocionados como estratégicos, entre ellos Cachi (en las afueras del pueblo), Payogasta, Tolar Grande y San Antonio de los Cobres. En la ciudad de Salta la gente se concentrará en la cima del Cerro San Bernardo y en el Parque Bicentenario.

De acuerdo a lo previsto el fenómeno comenzará a desarrollarse a partir de las 16.30 cuando las órbitas de la Tierra y la Luna queden alineadas y oculten al sol casi por completo. De esta manera, la luna proyectará su sombra sobre nuestro planeta dejándolo a oscuras en plena tarde. El fenómeno podrá ser percibido en toda su plenitud en Argentina, Chile y Uruguay.



En Salta, el porcentaje máximo de oscurecimiento del sol será muy elevado y alcanzará a un 80%, mientras que en la zona centro del país será de hasta de un 100%.

Infografía: Universidad Nacional de Córdoba



Este eclipse viene generando gran interés y curiosidad, pero hay que tener en cuenta que no se lo puede observar de manera directa ya que es muy dañino para los ojos. Entonces, se hace necesario utilizar dispositivos especialmente diseñados para ese fin.

El fenómeno durará aproximadamente 2 horas y se extenderá desde las 16.30 (la hora de inicio varía dependiendo de cuán al Oeste o al Este esté el observador) hasta las 18.30.

Para agendar :

Fenómeno: eclipse de sol

Día: martes 2 de julio

Hora: a partir de las 16.30 hasta las 18.15

Lugares especialmente adecuados para la observación: cerro San Bernardo y Parque Bicentenario

Precauciones: disponer de dispositivos adecuados para la observación, a fin de evitar daños en la vista

Emiliano Arranz: "El punto máximo del eclipse se producirá a las 17.40"



Emiliano Andrés Arranz, del Observatorio Astronómico de la UNSa, contó a El Tribuno: “Este es un fenómeno que no se da muy seguido. Sin embargo este año vamos a tener la oportunidad de observarlo en Argentina. Esta previsto que el máximo de cobertura llegue a un 80% a las 17.40 y va a terminar aproximadamente a las 18.15, cuando el sol se oculta por el horizonte. Esa tarde se va a poder percibir una disminución muy importante de la luz”.

Arranz puntualizó: “Este fenómeno se produce porque se interpone la trayectoria de la Luna entre la Tierra y el Sol. Así se producen los eclipses parciales o totales de sol. Y cuando la luna pasa por la parte de atrás, la Tierra puede proyectar la sombra sobre la Luna y ahí cuando se produce el eclipse lunar”.

El físico, fotógrafo y aficionado a la astronomía advirtió: “Hay que ir preparados para poder ver el eclipse, pero lamentablemente los filtros adecuados para la observación no se consiguen fácilmente ya que solo se venden en tiendas de astronomía que en Salta no hay. Entonces se utiliza comúnmente los vidrios que se venden para las máscaras de soldar, que se encuentran en cualquier ferretería y son muy baratos. Eso sí, tienen que ser de una graduación Din 14 o más”. Aclaró, además, que hay otra forma más sencilla de contar con un dispositivo adecuado: “se puede armar una cámara de orificio, que no es más que una caja de cartón común (como las de zapatos), a la que en un extremo se le hace un agujerito muy pequeño, de 1 mm y en el otro extremo se corta una ventanita y se la cubre con papel de calcar. Esto permite que la luz del sol ingrese por el orificio y proyecte la imagen al otro lado sobre el papel. Así se puede ver perfectamente el eclipse.

Protección para la vista

Lentes para eclipses: filtran el 100% de los rayos ultravioletas y los infrarrojos dañinos, y el 99,99% de la luz visible intensa. Estos lentes deben cumplir con la norma de seguridad ISO 12312-2 y tener la certificación CE. Cualquier lente que no cumpla con esas especificaciones no es seguro.

Máscara de soldar: son recomendadas las máscaras de soldar o los vidrios de las mismas del número 14 o superiores. Graduaciones inferiores no filtran adecuadamente los rayos solares nocivos. Es importante que cubran completamente los ojos, inclusive las áreas laterales de los ojos para evitar accidentes.

Cámara oscura: es una caja de cartón cuyas aristas se sellan con cinta aisladora. En un extremo se realiza un calado, uno se cubre con una lámina de aluminio (de latas de bebidas) con un pequeño agujero de alfiler por donde ingresarán los rayos del Sol, y el otro se recorta una ventana que se cubre con papel de calcar y es donde se va a proyectar el eclipse.