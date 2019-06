Chile defiende el bicampeonato ante la poderosa Colombia

En una esquina, el campeón defiende con fiereza su doble cinturón; en la otra, el poderoso retador calienta para tirarlo a la lona. Chile y Colombia se enfrentarán este viernes en duelo de pesos pesados de cuartos de final de la Copa América de Brasil.

El choque por un boleto a la semifinal del torneo continental se disputará a las 20.00 locales en el estadio Arena Corinthians, en Sao Paulo.

La generación dorada de Chile sabe qué es hacer historia.

Sobre su espalda, la camada de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal carga con las copas América de 2015 y 2016.

La semilla de fútbol agresivo y ofensivo que sembró Marcelo Bielsa creció en un árbol de tronco grueso que en los últimos meses ha perdido varias ramas.

Con el impulso de haber sorteado la fase de grupos -victorias ante Ecuador y Japón, derrota con Uruguay-, La Roja presiente el regreso de la fortaleza con la que conquistó América.

"Todos los partidos han sido importantes en su momento por lo que significa cada uno y este sin duda es el más importante que vamos a jugar, es un rival que viene muy bien. Nosotros tenemos la ilusión de seguir avanzando y de defender el título", dijo el extremo José Pedro Fuenzalida.

Bajo el mando del cafetero Reinaldo Rueda, enfrentarán a una sorprendente Colombia que terminó la primera ronda con puntaje perfecto tras noquear a Argentina, Catar y Paraguay. Y que en los siete partidos -contando amistosos- dirigidos por el portugués Carlos Queiroz solo ha recibido dos goles.

"Nuestra selección es una selección muy fuerte mentalmente, con jugadores de gran jerarquía, de nivel mundial y que en estas instancias siempre lo demuestran", alertó el jugador de la Universidad Católica.

Con el plantel en pleno, Rueda tendrá un duelo ante su tierra que le podría servir para calmar los ánimos de sectores de la prensa y la afición que piden su cabeza tras los grises desempeños en los juegos preparatorios.

El colombiano repetiría la nómina que venció a japoneses y ecuatorianos, y respira aliviado por la recuperación de una molestia de su capitán, Gary Medel.

Vidal y Sánchez encabezarán la artillería de un combinado ausente en la baraja de favoritos, en la que sobresalen Brasil, Uruguay...y Colombia.

El juego "no es de favoritos, el que mejor haga las cosas es el que va a avanzar", afirmó el portero de Chile, Gabriel Arias.



Revertir la historia



La Tricolor ha anunciado que aún no quiere dejar Brasil. En Estados Unidos-2016 los chilenos la asaltaron 2-0 en semifinales y luego alzaron el trofeo. Y de paso ampliaron una paternidad histórica en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Cafeteros y chilenos han chocado en tres ocasiones en partidos de eliminación directa en la Copa América. La Roja se llevó todos.

"Chile es el actual campeón, pero Colombia no es inferior", señaló el zaguero Davinson Sánchez, del Tottenham de Inglaterra.

"Colombia tiene argumentos para pelear contra cualquiera".

Además de la estadìstica en contra, los hombres de amarillo, azul y rojo cuentan con lo que podría ser una feroz desventaja.

Rueda formó o dirigió a varios de ellos, y los conoce como pocos.

"Lo más probable es que nos tenga muy visualizados", comentó el volante Mateus Uribe. "Pero con el profe Queiroz estamos haciendo cosas que no veníamos realizando (...), va a ser mucho más fácil para nosotros" tener la ventaja sobre Rueda que él sobre el equipo cafetero.

La historia misma les da esperanzas a los hombres de Queiroz, sedientos de un título desde que el argentino José Pekerman inició el proceso de posicionarlos globalmente en 2012.

Pese a que en Copa América no vencen a Chile desde 2001 (2-0 en fase de grupos en Barranquilla), en aquella ocasión terminaron levantando su única trofeo continental.

"Todos saben la calidad de los jugadores que tenemos adelante, en cualquier momento Colombia puede hacer daño", agregó Sánchez.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado liderarían la ofensiva, en la que estarían desde el inicio Duván Zapata y Roger Martínez, las apuestas de Queiroz que han respondido con goles a su confianza. El capitán Falcao García iría al banco.