Messi sigue siendo misterio

Lionel Messi no está mostrando hasta aquí las credenciales del “mejor jugador de todos los tiempos”. Hasta él mismo lo reconoce abiertamente: “La verdad es que no está siendo mi mejor Copa América”, dijo.

Pero lo bueno, si miramos el vaso medio lleno, es que la Selección de Scaloni se va acomodando de a poco y avanza sin necesitar exclusivamente la magia del crack del Barcelona para ganar.

Muchos aún creen que con su sola presencia alcanza. Que puede agarrar la pelota, meter diagonales, dejar a varios rivales en el camino y clavarla junto a un palo. Pero eso no está pasando.

También es verdad que Messi no puede solo. Necesita “aliados” y al menos en el último tiempo no los encontró.

Messi es un grandísimo jugador. Pero, de algún modo, con todo lo fantástico que es, sigue siendo un misterio muchas veces. Lo demostró varias veces con la albiceleste (hasta con Barcelona), aunque muchos se nieguen a verlo.

Si fuera cualquier otro jugador, el DT de turno ya lo hubiera sacado al verlo apagado. Pero es Messi y tiene crédito, más que cualquier otro.

Lionel puede despertarse en cualquier momento, mejor si es en el clásico, o romperla en la final y callarnos la boca. Ojalá lo haga, para felicidad de todos los que amamos el buen fútbol, sinonimo de Messi.