La Justicia investigará la denuncia pública realizada por Yarade

La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, investiga desde el martes, el hecho que el exjefe de Gabinete, Rodolfo Fernando Yarade hiciera trascender a través de redes sociales, en el que denunció la presencia de un dron o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) que sobrevoló su domicilio, ubicado en el Club de Campo Valle Escondido y donde se encontraban sus hijas y una persona mayor.

Desde el martes, la fiscal Dávalos ordenó una serie de diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

En tanto, este miércoles, el abogado de Yarade formalizó una denuncia en la que pidió que se investigue la posibilidad de que el exfuncionario y su familia, hayan sido víctimas “del delito de violación de domicilio previsto y reprimido por el Código Penal y el Código Contravencional”.

Según la denuncia, durante el sobrevuelo “se vio una luz que apuntó contra la casa”. A través de su cuente de Facebook el ex jefe de Gabinete había dado a conocer lo sucedido.

"Ayer a la noche, mientras mi mujer y yo trabajábamos un drone sobrevoló mi casa. Estuvo varios minutos encima del patio, después apuntaron a las habitaciones. Lo detuvieron un rato largo sobre casa. Cuando llegué, pregunté a mis vecinos si el drone era de alguno. No lo era. Mis dos pequeñas hijas estaban en casa con un mayor a cargo. Por supuesto se asustaron. Desde que volví a la función pública sufrí algún que otro ataque. Le resté importancia. Pero no voy a tolerar que se metan con mis hijas ni con mi familia. Es lo más sagrado y lo que más amo en el mundo Quiero profudamente a nuestra Provincia y como en el 2001 estoy nuevamente ayudando para salir adelante. No voy a aflojar pero con mi mujer y mi familia vamos a evaluar como seguir ante estos ataques.Desde donde esté, mi compromiso por Salta y liberarlo de las mafias sigue intacto", publicó Yarade en su muro de Facebook.