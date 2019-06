"Mi moto, mi guitarra, mi cámara de fotos y yo"

Elias Saadi, más conocido como "Cacho" se jubiló hace dos años como docente y hoy de dedica a llevar sus pasiones por las rutas.

Cordobés de nacimiento y oranense por adopción lleva música e imágenes por donde el destino lo lleve.

Cacho nació en Córdoba capital hace 62 años, a los dos años sus padres se trasladan a Chaupihuasi, La Rioja y vive su infancia hasta los 11 años, estudia guitarra con Pastor Villagra (músico ciego) con el cual aprende sus primeros temas del cancionero folclórico.

Nuevamente sus padres vuelven a Córdoba donde termina la escuela primaria cursa el secundario y la universidad, recibiéndose de Ingeniero Agrónomo.

Mientras tanto cursa tres años de música en el Conservatorio Provincial de música Félix T. Garzón y participa durante 4 años como coreuta del coro de la Facultad de Medicina dirigido por el Dr. José Dahbar.

Como músico forma el "Trío Ciudad", con Rafael Terella e Isidro Villareal.

El destino le tenía preparado otra cosa para el joven ingeniero agrónomo que llegaba en busca de un futuro próspero en la ciudad norteña.

Su llegada a Orán

En el año 1984 se establece en Orán, no pudo nunca con su título de ingeniero, fue allí donde surge la oportunidad de dedicarse a la docencia a nivel medio dando materias de Ciencias Naturales.

Sin embargo la pasión por la música nunca lo abandonó, se afianzó mucho más llegando a dar clases en un taller libre dependiente del Ministerio de Educación de Salta llamado "Construcción y Ejecución de Instrumentos Aerófonos Autóctonos". En ambos continúa hasta la fecha.

Pasó el tiempo y su pasión por el arte creció a la par de su familia que formó junto a la cordobesa Marta "gran compañera de aventuras" y disfrutan de sus dos hijo y su nieto. Así fue que se convirtió en un excelente fotógrafo autodidacta, trabaja hace 25 años en eventos sociales, además de utilizar sus conocimientos de fotografía en su tarea docente, artística y hoy la cámara es la testigo fiel de los paisajes y personajes que graba su retina.

Un vientista avezado

Como músico ejecuta aerófonos como el saxofón, flauta traversa, quena, sikus, además, guitarra. Forma parte de varias formaciones de músicos populares: Grupo Armonía, Grupo Confluencia, con los cuales graba sus respectivos materiales. Forma un grupo de música infantil con niños de 6 años llamado Los Niños de Trícolis grabando un CD de importante impacto en la zona. Durante 10 años hará con los niños un programa infantil llamado "El Helipuerto"en Radio Gemes.

Cuando se acercaba la fecha de su jubilación proyectó como invertir su tiempo libre, compró una moto con un propósito, recorrer los caminos de Argentina, Perú, Bolivia y Chile, de ese modo conjugar su pasión por la moto, la fotografía y la música.

Proyectando para el verano un viaje a Estados Unidos donde lo esperan amigos y que seguramente le llevará varios mese "todos se preguntan como un jubilado puede afrontar los gastos de recorrer rutas internacionales".

Pero Cacho tiene una repuesta para todo y armó una obra titulada "Mi moto, mi guitarra, mi cámara de fotos y yo".

En su equipaje no puede faltar un pendrive, un micrófono y una guitarra amplificada por línea, y donde lo encuentra la noche canta a la gorra en alguna plaza, se ofrece en algún evento popular o simplemente en una peña, donde la paga le alcanza para comer y cargar combustible en su moto para seguir el recorrido.

Esta obra consiste en la presentación de un itinerario parcial por la mítica ruta nacional número 40 (ruta escénica) en su moto en interacción con el paisaje, su gente y su cultura, en un intento de compartir su equipaje ancestral en un reencuentro introspectivo con su propia historia, para luego compartir anécdotas y videos en su Facebook.

"No soy rico pero soy afortunado.Viajar en moto es una experiencia única. Pero si tiene el valor agregado de ir haciendo música por el camino no tiene precio. Encontrar en el camino a gente valiosa de la cual aprender y compartir con los amigos del face le dan un propósito, un significado a estas andanzas, que no se comparan con nada", finaliza.