Las últimas semanas del otoño serán agradables

Hasta el miércoles la máxima no superará los 20§ y la mínima será de 9.

Con días de lluvia, mañanas nubladas, pero mediodías tibios, el otoño salteño vive sus últimos días y abre paso para la llegada del invierno. En diálogo con este medio, el meteorólogo Ignacio Nieva recordó que los especialistas en el campo del clima advierten que existen tres ingresos del invierno. Uno es el astronómico, que dice que el invierno comienza el próximo 21 de junio, el segundo es el climatológico que se marca a partir de la primera helada -que suele ser el 1 de julio- y el tercer invierno que es el meteorológico, que puede ser antes o después del invierno climatológico, que es cuando el termómetro marca la primera medición a 0 grado. En este caso Nieva recordó que el pasado 24 de mayo se registró la primer temperatura de 0 grado, y que en el caso del Valle de Lerma tuvo la primera medición de 2 grados bajo cero. "Con estos datos podemos asegurar que el invierno meteorológico ingreso el mes pasado", expresó Nieva. Con respecto a las temperaturas que se deben esperar para esta semana, el especialista en clima expresó que hasta el miércoles las máximas rondarán entre los 18 y 20 grados, mientras que las mínimas serán de entre 6 y 9 grados. A partir del jueves se registrará un aumento en la temperatura, que elevará las máximas a 24. Mientras que el viernes comenzará a registrarse un descenso en la temperaturas.

Lluvias

Nieva destacó que desde mediados de abril a octubre en la región de registra solo un 5 por ciento del total de las lluvias anuales. Se estima que el promedio de lluvias para junio será de 3 milímetros, que está dentro de las mediciones históricas, lo mismo ocurrió en mayo. El meteorólogo recordó que a mediados del mes pasado se produjo una fuerte lluvia, porque se estaban registrando temperaturas por arriba de lo normal. "El 10 de mayo llovió durante todo el día y recién se sintió una baja en la temperatura. Veníamos acostumbrados a valores altos y por eso sentimos como que hacía mucho frío, pero no es así", aseguró Nieva. Para lo que resta de la semana Nieva destacó que no lloverá, lo que favorecerá a mantener las temperaturas que se vienen registrando. Cuestionado sobre cómo será el invierno, el meteorólogo destacó qué es muy temprano para arriesgar un pronóstico, pero recomendó no dejar de abrigarse.