Alberto Fernández está internado en observación en el Sanatorio Otamendi

El candidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández fue internado, en la noche de este lunes, en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de tos que comenzó hace 15 días y decidió realizarse una serie de estudios por recomendación médica.

"Cuando vine acá, porque hace 15 días estoy con tos, mi médico de cabecera me propuso hacer más estudios ya que iba a largar una campaña. Quise hablar para sacar cualquier locura de la cabeza de alguien. Está todo bien. No hay ningún tema que sea preocupante. Voy a estar 48 horas internado. Preferí hablar para no generar ningún tipo de especulación", dijo Fernández al canal C5N.

Según versiones, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner había estado con malestar toda la noche del domingo por una fuerte tos. Ya en la jornada de este lunes un médico a domicilio le sugirió que vaya a hacerse una placa al sanatorio para evaluar si era o no algo pasajero.

En los primeros momentos había trascendido la noticia que Fernández padecía un herpes, pero el candidato que acompañará a Cristina Kirchner en la fórmula salió a desmentir esa versión.