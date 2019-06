El Chaqueño Palavecino le aportará su canto a la Serenata del Héroe Gaucho

El domingo 16 de junio se llevará a cabo la vigésima edición de la Serenata al Héroe Gaucho, que tendrá como figura central al convocante Oscar “Chaqueño” Palavecino. Como es costumbre, la cita musical se realizará en el Club Deportivo de Vaqueros, a partir de las 21, y se completará con una atrapante cartelera artística.

El Chaqueño Palavecino es el padrino de la mencionada fiesta, desde sus inicios, y lógicamente que estará presente para darle color y calor a la noche de Vaqueros.

Las entradas populares anticipadas tendrán un valor de $100. Venta de entradas: Pesao Gym (Belgrano 870) y New Time (Caseros 602).

“El festival de Vaqueros tiene un sabor especial porque se realiza en homenaje a nuestro gran héroe gaucho Martín de Miguel de Güemes. Desde sus inicios fui partícipe de esta convocatoria popular, por lo consiguiente me siento parte de ella”, dijo recientemente el folclorista Oscar Esperanza Palavecino.

“En esta ocasión llegaré con lo mejor de mi repertorio. Haré un repaso de la carrera artística, con todos los temas que me llevaron a tener una excelente comunión con la gente del país”, enfatizó Palavecino.

Sin dudas un proyecto increíble que encabeza Daniel Moreno, intendente de Vaqueros; también se involucran personas del ambiente del folclore, que saben de forma cierta como se despierta el entusiasmo de los amantes del canto popular.

“Se trata de un evento popular que adquirió notoriedad con el paso de los años y que llena de orgullo a los vaquereños, que vieron crecer este encuentro hecho a pulmón, con mucho esfuerzo, por un grupo de personas. Nos entusiasma saber que trabajamos juntos por un objetivo que se traduce en lo que hoy podemos celebrar como el encuentro folclórico clásico de todas las vísperas del Día de Güemes”, sostuvo el jefe comunal.

Cabe destacar que la Serenata al Héroe Gaucho es el festival folclórico más cercano a la capital salteña en la actualidad. El encuentro vaquereño, con sus 20 años de vida, permitió a los salteños disfrutar de interesantes propuestas del canto popular, que se congregan en el escenario del amplio predio festivalero.

“Como todos los años el festival tendrá fogones, fondas y nuevas comodidades para el público. Cuando un pueblo trabaja para lograr objetivos. Cuando las manos se juntan para aunar esfuerzos y concretar proyectos, los resultados son coronados con el éxito y el reconocimiento de la gente”, agregó Moreno.

Un pueblo pujante

Rodeada de bellos cerros con majestuosa vegetación y dominada por el río del mismo nombre, Vaqueros es una localidad pujante cuyos habitantes sienten orgullo de pertenecer a un sector de nuestra provincia influenciado por los aires capitalinos, pero que no pierde las costumbres campestres.

Sin dudas, La Serenata al Héroe Gaucho representa una tentación para los amantes del canto popular y como es su costumbre, cristalizará una cartelera de lujo. Otro gran homenaje a nuestro Martín Miguel de Güemes.