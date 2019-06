Coloccini renovó y Belluschi se va de San Lorenzo

El defensor Fabricio Coloccini, de 37 años, firmó este martes la renovación de su contrato con San Lorenzo hasta el 2021, según comunicó oficialmente el club de Boedo.

La firma del defensor se dio junto al presidente de la entidad, Matías Lammens, y el director deportivo, Leandro “Pipi” Romagnoli.

El nuevo contrato suscripto por San Lorenzo y Coloccini incluye una “cláusula de salida unilateral de cualquiera de las partes cumplido el primer año”, de acuerdo a lo que informó el club en la cuenta oficial de Twitter.

Esta es la segunda etapa de Coloccini en el club azulgrana, tras haber estado en el 2001, y regresar en el 2016, por lo que de cumplir su nuevo contrato habrá pasado cinco años seguidos luciendo la casaca del ciclón.

En su carrera Coloccini, que arrancó en las divisiones inferiores de Boca donde debutó y jugó un partido, pasó por el Milan (Italia), Alavés, Atlético Madrid, Villarreal y Deportivo La Coruña, todos de España y Newcastle de Inglaterra.

En tanto, el mediocampista Fernando Belluschi no continuará su carrera en el club, luego de que la dirigencia le informó que no le renovará el contrato.

Belluschi, de 35 años, pasó los últimos meses recuperándose de una lesión en la rodilla y jugó poco tiempo en la temporada, por lo que los dirigentes decidieron no renovar el vínculo.

El mediocampista, quien militó en el fútbol de Grecia, Turquía, Italia, México y Portugal, podría continuar su carrera en Newell s, club en el que debutó en Primera División.

Los dirigentes, además, evaluarán con el flamante entrenador Juan Antonio Pizzi la confección del plantel, de acuerdo a su requisitoria, para saber qué jugadores se quedarán y cuáles emigrarán.