Alejandro Fantino cargó contra Benedetto, Tevez y Alfaro

Alejandro Fantino fue muy duro con la mayoría de los jugadores de Boca por la derrota ante Tigre en la final de la Copa de la Superliga disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En su programa Fantino 910 por Radio La Red, el periodista, quien formó parte durante muchos años de la campaña del "Xeneize", pidió una limpieza del plantel y nombró a los jugadores que sí son para Boca y debieran continuar. Asimismo, le solicitó a la dirigencia "futbolistas con hambre".

El conductor además criticó con dureza a Darío Benedetto, a Gustavo Alfaro y le pidió a Carlos Tevez que decida qué quiere hacer. En tanto, elogió a Tigre y a River, sobre todo a Lucas Pratto y Leonardo Ponzio.

La editorial

"Sinceramente quiero felicitar a Tigre, salvo el pelot… ese que insultó a la gente de Boca. Pérez Acuña no sé quién es. Insultar así frente a la cámara a toda la gente de Boca, a los chiquitos, a sus madres, diciéndole bosteros p… ¿En calidad de qué Pérez Acuña? Pero no me voy a detener en este 4 de copas".

"Viví este mundo cuando hice la campaña de Boca. Tampoco es que me voy a morir porque perdimos una final, pero a los dirigentes no se les puede decir nada. El club está impecable a nivel económico y financiero. Piensan en De Rossi y pueden traer a quien quiera porque Boca es rico, muy rico. También está la comodidad de saber que no vas a quebrar. Pero les doy un consejo de aquí en adelante de cómo comprar jugadores y a quién hay que pegarle una patada en el c… y que reboten contra Saturno, Urano y que caigan en otros clubes y no verlos nunca más. Y a qué jugadores tenemos que ir a buscar".

"¿Qué es ser jugador de Boca? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Eso lo debe tener respondido River, Independiente, etc. Con solo estar en Boca, vos girás entre los 5 grandes. Hay una inercia del club que te lleva a jugar cuartos, semifinales o final de entrada".

"Samuel era en su momento un jugador para Boca, aunque vino de Newell's y no tenía ni 30 partidos. Cuando Boca estaba por quedar afuera de la Libertadores, y los mexicanos nos eliminaban, metió un cabezazo salvador y nos clasificamos. ¿Es muy viejo eso? Es la última vez que yo vi jugadores de Boca".

"Cuando vino Bermúdez, que llegó de Portugal gordo, fue a un costado y metió una patada y sacó al rival de la cancha. Ahí dije este es jugador para Boca y no porque pega, sino porque tiene personalidad. O al loquito de Palermo, quien era un loquito pero profesional, que se cuidaba para jugar. O como Guillermo que además de profesional era inteligente. O Riquelme, malo como la yarará y muy bravo pero uno de los tipos más inteligentes que vi en mi vida. Y sigue siendo un muchacho complicado y difícil de tratar, para algunos rompe vestuario, pero que ni siquiera eso, porque Riquelme sabía lo que quería y nunca iba a cagar a la institución, por eso jugó como jugó".

"Después te viene el gordo Cardona, que parecía una heladera Siam doble puerta, que está muy lejos de Riquelme, pero no era mal jugador. Pero se va de joda con tres minas, lo denunciaron, tuvo otro quilombo, engordó, bajó de peso y le chupaba un huevo. Porque me contaron que lo mandaron a kinesiología y dijo que se tenía que ir. Yo soy jugador de Boca lo agarro y le digo: 'Escuchame gordo, vení para acá, mové ese c… y andá a kinesiología que te necesito el sábado, para eso te pagan tanto. Por eso digo que hay jugadores que son para Boca y otros que son solo buenos jugadores".

"River, yo no sé qué varita mágica encontraron para comprar jugadores. Perdón por dar el ejemplo de River, pero lo tengo que decir. Fueron a buscar al Pity Martínez, que lo hacía bastante bien en Huracán pero tampoco era Salah. Pero lo fueron a buscar porque sabían que era jugador para River. Incluso la platea San Martín lo puteaba al principio, pero todos sabían que la iba a romper porque juega al estilo River. Tal vez en Boca no lo aguantábamos ni quince minutos porque no es un jugador para nosotros".

"Encontraron al 9 que nosotros buscábamos hace tiempo. Y nosotros lo tuvimos y lo echamos. Pratto, que vos lo ves y parece un burro, nos hizo tres goles en la final de la Libertadores, y el otro día contra Paranaense, faltando 6 minutos, un centro que a cualquiera de los cracks le mata el efecto, él convirtió el segundo con el que abrió el partido. Después tenés el ejemplo de Ponzio, que tiene un año menos que Matusalén y sin embargo le sigue rindiendo porque es un tipo inteligente. El técnico de River (Gallardo) es inteligente".

"Nuestro técnico ya se desnaturalizó. Hablaba hasta con el enano polvorita cuando dirigía a Huracán y ahora va al Colón como si fuese Klopp. Por ahora le decimos a Gustavito Alfaro que sea más inteligente y que no pierda su esencia, que vuelva a ser lo que fue. Vos no sos esto Alfaro, no sos un DT que no habla con los periodistas o se encierra del mundo porque dos boludos de prensa le dijeron que no tenés que hablar con los periodistas, porque el mundo Boca te va a durar quince minutos y mañana tenés que dirigir otra vez a deportivo barrial. Ahí es donde se desnaturaliza un poquito el club, con el marketing que no puede estar encima de lo que es la esencia del club. Somos una gran institución. Y reitero que me pongo de pie por cómo están llevando adelante el club porque está bien".

"Pocas veces vi un jugador tan cagón como Barrios. Juega un fenómeno y tal vez ahora no le deje tocar la pelota a Messi en la Copa América, pero en el mundo Boca demostró ser cagón y en los partidos que lo necesitamos contra River no levantaba las patas. Serna y Cascini no eran cagones, esos eran 5 que yo sabía que estaban ahí y no te iban a aflojar. Como "Pepe" Basualdo, Cagna o Gago, que después se rompió. Ponzio es un jugador de 7 puntos, que en una final te juega para 8 y después durante el año te juega para 5. Pero una final te juega un poco más porque no es cagón, es un jugador de verdad, con personalidad y lo aplaudo y envidio.

"Vi a Mas, nuestro lateral izquierdo, donde también está Fabra y es todo lo mismo. Jugador para Boca era Arruabarrena, que lo fueron a buscar de Central y en la final contra Palmeiras cuando la pelota no entraba saltó más que nadie e hizo dos goles. Ese es un jugador para Boca. Aunque se me caguen de risa, yo lo traigo a Clemente Rodríguez. Lo entreno y le digo que faltan 8 partidos para ser campeón y lo preparo. ¿O ustedes creen que Clemente es menos que Mas? Mas ayer (por el domingo) parecía un jugador de polo. ¿Dónde está la garra del lateral izquierdo? No me la quiero agarrar con él porque juega bien, quizá tenga nivel europeo y en el Tottenham la rompería toda, pero esto es Boca. Erra una pelota y se tapa la cara con la camiseta, ¡¿qué te tapas la cara o puteas al aire?! Esto es Boca, trabá con la cabeza y probá si el pasto del Kempes es tan amargo como el que probó Quique Hrabina en la cancha de Boca, dejate de romper los huevos".

"Campuzano juega muy bien, ¿pero es jugador para Boca? Llegó hace 10 minutos y vamos a esperarlo. Buffarini creo que es jugador para Boca. Por ahí me equivoco y todavía lo tengo en observación. Izquierdoz es jugador para Boca, pero bien rodeado. El arquero es arquero para Boca. Me gusta, es un pibe inteligente que no vende humo. Se comió un gol ayer, pero no importa, Andrada vos sos arquero para Boca para mí. El 6 (Licha López) no lo sé. Zárate es un jugador para Boca, está loquito y hay que ecualizarlo, pero es un jugador para Boca, lo mismo que Villa".

"Benedetto, yo pasé por un montón de situaciones con vos. Primero te gasté sin conocerte mucho y porque venías de una liga menor como la mexicana, y me tapaste la boca. Vos sos crack, pero dudo que seas un jugador para Boca. Sos crack y me apuré, ayer te vi saltar como una bestia cuando cabeceaste al la pelota en el travesaño, tenés velocidad, clase y movimientos de crack, pero dudé todo este tiempo y cada vez más pienso que no sos jugador para Boca. Y te digo por qué. Un jugador de Boca hace la idiotez que hiciste en la final contra River de sacarle la lengua a un rival, en donde ahora nos saca la lengua Lucho González, que yo pensé que estaba vendiendo naranjas en Brasil, cuando nos hizo el penal".

Nos estigmatizás Benedetto. Los de Boca no somos así, no sacamos la lengua, vamos y ganamos. Somos Roma: llegamos, conquistamos, aplastamos y nos vamos. Esa es nuestra historia, fuimos siempre así. ¿Venís a sacar la lengua y a gastar? Ahí fue la primera duda porque el jugador de Boca no gasta al rival sino que gasta pero lo lima metiéndole abajo y tirándose 32 mil veces a los pies, no sacando la lengua. Después de eso me rindo, sos un crack porque le pegás bien con las dos piernas, tenés movimientos extraordinarios".

"Ojo, que Boca no tiene tatuado a Benedetto. Hacé de cuenta que te habla Boca institución. En el cuerpo de Boca los únicos tatuajes que tiene son estrellas de campeonatos, no tu cara Benedetto. Vos podés tener el escudo de Boca, pero no Boca tu cara tatuada. ¿Quéres darle algo? Dale estrellas. ¿Sabés cómo? Bajando de peso, cuidándote en tu vida, entrenando un poco más, poniéndote profesionalmente a la altura que tenés que estar porque sos crack y te lo puedo pedir a vos que sos uno de los mejores 9 que vi en la historia de Boca, Pipa. Pero a mí me convencés si a River le haces 2 goles en la final y me ponés de nuevo en una final de Libertadores y me das el campeonato. Entonces ahí yo voy a venir acá donde digo que estás 4 ó 5 kilos arriba de tu peso y lo reconoceré. Acá digo que no estás llevando adelante profesionalmente una vida como la que tendrías que tener como 9 de Boca y ganando lo que ganás. Porque por respeto profesional no lo voy a decir, porque sos uno de los jugadores que más gana. Ojalá Benedetto que yo tenga que decir en siete meses que sos jugador para Boca. Vos sos crack, los otros están de relleno".

"Se me empieza a salir lentamente la cabeza y le tengo que pedir a Carlos Tevez, con el cariño y el amor que le tengo, que es un buen pibe, lo quiero y lo aprecio. Pero es momento que pienses que quéres hacer con Boca. Porque jugaste bien ayer y en el segundo tiempo te tiraste más atrás. Ahora, ¿esto es lo que tenés para dar?, ¿esto pensás hacer?, ¿este es tu puesto?, ¿vas a jugar en ese lugar?, ¿qué vas a hacer con el plantel? Los mensajes como el de ayer sobre los errores que no podemos cometer me lo decís después de perder una final más, Carlos. Me siento un pelotudo que me digas esto. Termina el partido y lo decís, otra vez".

"Me ganó Moiraghi, me ganó Alcoba, y aplaudo a esos pibes de Tigre que tenían más presión que Boca en la final contra River. Porque Tigre no había ganado nunca una final y nunca un torneo, entonces estos que nos ganaron, y me pongo de pie para aplaudirlos, entraron en la historia y los van a recordar de por vida, se inmortalizaron. El club también y el DT Gorosito que es un señor, sabe de fútbol, no vende humo. Y como no transa con el sistema y se quedó siempre en el barrio porque hace lo que se canta las pelotas, no dirigió nunca la Selección o no está ni en Boca ni en River. Me alegra mucho por Gorosito, me pone feliz por él y también porque está hasta ahí nomás en un club chico, porque reventó la cancha, tenía gente por todos lados. Pueden decir que son campeones".

"Ayer (el domingo) Boca fue el antiejemplo. No me rompan más los huevos al decirme que Boca lo pasó por encima porque perdió 2-0. Si pasaste por encima al otro en algún momento entra, ¿qué es pasar por arriba? No nos vengamos a comprar versos que no son. Si yo fuese dirigente de Boca no les doy vacaciones a estos tipos. Tano (Angelici), ponelos a laburar. Mandá a Benedetto con una nutricionista, que labure y si quiere irse que decida rápido y que no lo declare más. Preguntale ¿qué querés hacer Benedetto? Estoy tentado de contar lo que Boca le paga a Benedetto de contrato, y si lo hago ustedes (oyentes) le pegan un cabezazo a la radio. Como para que este venga a decir que se quiere ir, que escucha ofertas y yo no sé si tengo que comprar a un 9?.

"El técnico tiene huevos para algunas cosas y después no tiene huevos para dejarlo a Villa, el mejor de la cancha. ¿Por qué lo saca? Porque sabe que no te va a decir nada, que mira para abajo y se va. Si yo fuera dirigente de Boca agarro este plantel y les digo 'muchachos, para pagarle el contrato a ustedes necesito que ganen la Copa'. No te vas a ir de vacaciones, me chupa un huevo que tengas arreglado con tu mujer un viaje a Cancún. Decile que vas a ir 20 días a Tandil, a correr en medio del frío de la montaña. Por eso no podría ser dirigente, me cagaría a trompadas con los jugadores. Me expulsarían del sistema".

"¿Vos querés cobrar? Noooo, vos tenés que entrenar al ahogo, tenés que pasarlos por encima físicamente. La pretemporada la iban a hacer en Vietnam, en bondi los llevo. Qué Vietnam, llevalos a Mar del Plata a que se rompan en Tandil como hacía Santella o Carlitos (Bianchi). Basta de hacerles creer a estos jugadores que son superstrellas y dueños de Boca. Es al revés, Boca es dueño de ellos y no serán historia. Yo iré con mis hijos a la cancha y estos se creen que son más que el Rata Ratín. Hay que ponerles los puntos a estos jugadores, y hacerles entender que Boca es Boca viejo, se terminó".

"Vienen estos giles que nos cobran 20 millones de pesos por año para jugar al fútbol, los vendemos, los hacemos millonarios y a ellos les chupa un huevo todo. Loco, rompanse el c… viejo. El que va a la cancha se levanta a las 5 de la mañana, toma dos trenes, un colectivo y estos viven como estrellas y los tratamos así, pero ¿quiénes se creen que son los jugadores de fútbol? ¿Quién te pensás que sos Pavón o Benedetto, más grande que Boca? Creo que empiezo a dejar de entender a Carlitos también, quien ya no es el mismo. ¿Sabés quién lo entendió y no lo venció el sistema? Wanchope. Ese pibe se mata en serio pero no lo ponen. Me equivoqué, por Wanchope tenían razón, es un jugador para Boca ese negro".

"Quiero jugadores con hambre para Boca. Basta de los BMW, la platita, las minas. Basta. Vení a jugar con hambre y a romperte el c… y que entiendan lo que es Boca. Les daría varias clases de historia de Boca, dos horas por día, así vas a aprender cómo tomamos los colores, los grandes hitos y los ídolos".

"Banega, ¿cómo vas a volver? ¿Profesionalmente o como el "Kun" Agüero que llegó a la Selección y ya tiene dos quilombos a la salida de un boliche? ¿A qué viene a Boca? ¿A usarlo o a laburar? Todos están con De Rossi, ¿para qué viene? ¿Quién me asegura que es jugador para Boca? ¿Porque declaró que le gustaba venir? ¿Por qué se va de la Roma? ¿Quién me asegura que no viene con la mujer a tomar clases de tango? ¡No, viejo! Compren jugadores para Boca".

"Basta de darle todo a estos pibes. Los tenés al día con un súper contrato, en un club ordenado y juegan una final como si fueran al Sacoa. Basta con eso de que vienen a Boca y se salvan. ¡Qué vacaciones! Los encierro y les digo que se viene Vietnam para Boca. En dos meses se juegan los octavos de la Copa Libertadores y es Vietnam. Los tenés que encerrar, si no van a venir rodando".

"En Boca no puede haber un lateral izquierdo vegano. Jugó Pernía, Marzolini, Quique Hrabina ahí, que comía costillar crudo. En serio, no aguanto más. En Boca los cuatro del fondo tienen que comer asado todos los días y si es crudo mejor. Ya lo dije, el 5 tiene que ser agnóstico. Ni evangelista, ni mormón, ni cristiano. El lateral izquierdo toma jugo de aloe vera. ¡No entendés que el Vasco Arruabarrena tomaba sangre del rival! ¿Encima uno tiene tatuado a sus mascotas? ¿Recuerdan Barón Rojo (Manfred von Richthofen) que le pintaba al fuselaje del avión los aviones derribados? Bueno, el lateral de Boca tiene que tener tatuadas tibias, y que diga 24/8/2017. Joazinho. Maracana. Expuesta. No puede ser, viejo".