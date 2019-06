"Neymar me violó", ratificó Najila Trindade, la mujer que denunció al brasileño

La modelo que denunció al futbolista Neymar reveló anoche, en su primera aparición pública, que el jugador la agredió y la violó sin preservativo cuando ella le había pedido que pare.

“Yo le decía que parara y me pegaba con violencia en la cola. Fui víctima de violación”, dijo Najila Trindade Mendes de Souza al canal SBT, agregando más dramatismo al escándalo que involucra a la selección brasileña, a una semana del inicio de la Copa América.

La declaración se conoció una hora antes de que Neymar saliera a la cancha en Brasilia contra Qatar, en un amistoso que se llevó a cabo anoche.

La modelo denunció el viernes ante la policía de San Pablo al futbolista por violación que habría ocurrido el 15 de mayo en un hotel de París, adonde ella llegó invitada por la estrella del PSG.

Ella dijo que tenía deseo sexual hacia Neymar pero que el futbolista no aceptó sus pedidos para no tener sexo sin preservativo. “Yo tenía ganas de estar con Neymar. Pero cuando llegue al hotel estaba agresivo, totalmente diferente de esa persona con la que hablaba por whatsapp. Como tenía muchas ganas de estar con él me dije “voy a intentar manejar la situación”, subrayó.

Entonces, contó que el la desvistió en forma consentida pero después el empezó a golpearla. “Me empezó a pegar, me dolía, y le dije que parara. Y él se disculpó. Yo le pregunté si tenía preservativo. El respondió que no. Entonces yo le dije a Neymar que no. No respondió, me miró y cometió el acto, le pedí que parara. Mientras lo hacía, el seguía pegándome en la cola violentamente. Después me di vuelta, fue todo rápido, cuestión de segundos y le dije que parara, el no hablaba, sólo actuaba”.

La mujer dijo que quedó en estado de shock y cuando el futbolista salió del cuarto se dio cuenta de que fue violada.

“Quiero justicia, no porque yo estaba con ganas de estar con él podría abusar, primero no logré reaccionar por el trauma porque sabía que si se lo decía ahí no tendría como probarlo”, afirmó y rechazó una extorsión y sí una cuestión de “honra”.

La mujer está citada para extender hoy su declaración en la comisaría de la mujer.

A todo esto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que cree en la versión del futbolista Neymar. “Espero darle un abrazo a Neymar. Está pasando por un momento difícil”, dijo Bolsonaro antes del partido que anoche. Neymar sostiene que fue víctima de una “trampa”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, confirmó que Neymar estará en la Copa América, cerrando el debate que había abierto unas horas antes su vicepresidente, Francisco Noveletto, afirmando que dudaba de la presencia de la estrella en el torneo por la existencia de un vídeo. “Si Neymar juega, Brasil es capaz de no llegar (al título). Conozco la prensa y va a estar encima de él”, dijo.