Los taxistas pidieron un aumento de $25 en la tarifa

Taxistas que tienen paradas fijas en distintos sectores de la ciudad solicitaron al Concejo Deliberante un incremento de $25 en la tarifa única que existe para la zona urbana.

"Pedimos que la tarifa actual vigente de $45 se incremente a $70 y que las interurbanas sean modificadas de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo", dijeron los trabajadores del volante en la solicitud que será tratada por la comisión de Tránsito y Transporte del legislativo.

"Esto es debido a la suba de todos los insumos relacionados con nuestro rubro; y también, los de nuestra vida cotidiana, como, por ejemplo, la nafta, el GNC, los seguros, repuestos y mano de obra. También la suba de la canasta familiar y el fuerte incremento de los servicios más necesarios para poder vivir dignamente, como la luz, el gas y el agua", destacaron.

Los trabajadores que firmaron la nota solicitaron a los concejales que la tarifa se incremente lo antes posible, debido a la difícil situación que atraviesa el sector.

Mayores controles

Por otra parte, en la solicitud también requirieron "mayores controles a los autos ilegales, como así también a las remiseras que hacen uso de dichos vehículos", destacaron.

Además, pidieron la remarcación de paradas, la colaboración de los inspectores de Tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros en los lugares muy concurridos, como los bancos, las clínicas, el hospital y los supermercados y que sean multados o sancionados los autos ilegales y las remiseras que los utilizan.

El último aumento

"Nos reunimos todos los taxistas que tenemos paradas fijas y presentamos una nota en el Concejo Deliberante para solicitar un aumento, que consideramos de urgencia, para que la tarifa de $45 sea elevada a $70", dijo José Valdez, uno de los referentes de los taxistas de Metán.

"El último incremento que nos otorgaron fue de $10 y hace un año y todo sigue aumentando, como los combustibles y los seguros para transporte de pasajeros. No podemos seguir adelante con una tarifa de $45, es imposible", destacó.

En San José de Metán, desde hace años, no hay servicio de colectivos para el traslado de pasajeros, por lo que los únicos medios de transporte, principalmente de los más humildes, son los taxis y remises.

"Entendemos la situación de los vecinos, pero este incremento es una necesidad urgente que tenemos. También pedimos mayor control a los ilegales, porque ejercen una competencia desleal, sin ningún tipo de habilitación, licencia ni seguros, por lo que son un riesgo; es un pedido por la seguridad de la gente también", dijo Valdez.

"Queremos que se hagan controles a las remiseras porque algunas están haciendo uso de autos que no están habilitados", remarcó.

Sobre el hecho de que algunos trabajadores no están de acuerdo con el pedido de aumento para que la tarifa única en la ciudad sea de $70, porque la consideran excesiva, el referente de los taxistas opinó: "Los que no están de acuerdo pueden ser algunos remiseros que no están pagando ni cumpliendo los requisitos para estar legalmente habilitados, no asumen los gastos que afrontamos nosotros para poder transportar pasajeros".

Otro de los inconvenientes que hay en la localidad es que algunos taxistas y remiseros no respetan la tarifa legal actual, que es de $45, lo que motiva las quejas de los vecinos que aseguran que les cobraron $50 y hasta 60 pesos por un viaje en la zona urbana.

En junio del año pasado, luego de un extenso debate, que incluyó una audiencia pública, a partir de la promulgación de la ordenanza, la tarifa de los taxis en San José de Metán pasó a costar de $35 a $45.

El Concejo Deliberante aprobó entonces el incremento de 10 pesos. Aunque los trabajadores del volante, habían solicitado que la tarifa sea elevada a $50, debido al aumento de combustibles y repuestos que ya los afectaba.