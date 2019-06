San Antonio de los Cobres: la gente dejará de tomar agua con arsénico

Luego de años de gestiones y esperas, los vecinos de San Antonio de los Cobres consiguieron un enorme logro: un nuevo acueducto que les suministra agua pura sin el arsénico de arrastre que venían consumiendo desde hace mucho.

El acueducto El Acay ya está en pleno funcionamiento y lleva un caudal que suministra el agua necesaria para todos los pobladores, aunque en esta primera etapa abastece a los barrios más cercanos a la planta instalada en el pueblo.

Se trata de una línea conductiva de 25 kilómetros de largo. La toma de agua se encuentra ubicada a 4.300 msnm, en el nevado El Acay, y la captación se ubica en el arroyo Cóndor Huasi, en las nacientes del río de los Patos, al pie del nevado El Acay.

Red

Desde la planta, mediante acueductos que hacen de nexos, el agua llega a dos cisternas desde donde se distribuye a los domicilios mediante redes distribuidoras.

El pueblo se abastecía de una vertiente natural llamada Agua de Castilla, que, como todas las fuentes de agua de la zona contiene arsénico.

En contrapartida, esta vertiente en el Nevado de Acay es una de las mejores aguas minerales del país.

Días pasados quedó habilitada la primera etapa de la obra, la más grande, que posibilita que ya cuenten con el servicio los barrios de la parte alta, como Gendarmería, 16 Viviendas, Fonavi, 40 Viviendas, 36 Viviendas, Alto Molino, entre otros. Para que pueda llegar a todos los demás barrios hay que hacer otra obra, más pequeña, que consiste en unos 700 metros de cañerías hasta la vieja cisterna. Esto va a permitir cubrir con el servicio el 100% del pueblo. El objetivo es también llegar a la parte alta del Chañarcito, que no tiene red de agua. Al momento de la inauguración la empresa Aguas del Norte y la Municipalidad local firmaron un convenio para ejecutar estas obras complementarias.

Testimonio

Para testimonio de la relevancia de la obra, María, una vecina del lugar aseguró que "era hora de que San Antonio tenga agua de calidad. Agradezco a los que han hecho posible llegar el agua hasta aquí, para nosotros, nuestros hijos y nietos. Si no hay agua no hay vida. Si tenemos agua buena, vamos a tener mejor vida. Se me había cortado un ligamento del brazo de tanto acarrear agua. Antes teníamos que hervir primero y ponerle lavandina".

El acto fue encabezado por el intendente Leopoldo Salva, el ministro de Gobierno y Justicia Marcelo López Arias y el titular de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse.

A las comunidades

En la inauguración, el intendente de San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva, manifestó que “tomamos el agua del Acay a 4.300 metros. Antes lo hicimos desde más abajo, pero el agua se iba contaminando, arrastrando del suelo bora y arsénico, y no servía. Esta obra es muy importante y la tomé como un verdadero desafío, porque los que vivimos en San Antonio toda la vida tomamos agua con arsénico. Es un momento histórico para la localidad, porque significa mejorar la calidad de vida a la gente”.

Salva aclaró que “no fue fácil. Es una obra enorme, de 25 kilómetros. Por eso quiero agradecer a los obreros, a las comunidades, especialmente a la de Las Pircas porque al principio no querían que saquemos el agua, pero después hablando, dialogando, logramos tener su autorización. Allí también vamos a hacer llegar el agua a cada vecino de la quebrada de Las Pircas”.

El jefe comunal agregó: “Quiero agradecer a Aguas del Norte por su gran predisposición, con quienes analizamos y vimos qué podía aportar cada uno. Todos pusimos un granito de arena. También hubo empresas que nos apoyaron y hasta la gente que se manifestó en momentos en que estaba difícil seguir avanzando, nos dio fuerzas para seguir”.