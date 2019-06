Central Norte está con la mente puesta en el triunfo

Central Norte es pura ilusión y confianza. Continúa trabajando en la cuenta regresiva para enfrentar a Guaraní Antonio Franco, en Misiones, el domingo a las 16, en lo que será la primera final por el ascenso al Federal A.

Es un momento más deseado por muchos, sobre todo para aquellos que tendrán una nueva oportunidad de hacer historia en el club de barrio norte.

“Siempre es lindo jugar una final, sea cualquier torneo, tenemos la suerte de hacerlo y hay que disfrutarlo pero también ser responsable sabiendo que estamos representando a un club grande y deseoso del ascenso”, expresó Patricio Krupoviesa en diálogo con El Tribuno antes de emprender viaje rumbo a Misiones.

El defensor azabache es de los puntos más alto que tuvo el equipo en los play-offs, sobre todo el la serie pasada contra Ñuñorco.

“Tuvimos buenos partidos en la última llave pero no nos confiamos, tenemos que seguir mejorando, jugar mejor, tratar de que no nos conviertan y ayudar para que nuestros delanteros hagan goles”, puntualizó el tucumano.

Central Norte exhibirá y tratará de hacer valer la chapa de invicto en Misiones. “Ya nos olvidamos de los partidos jugados, sí tenemos en cuenta algunas falencias y virtudes de partidos anteriores, lo pasado está asumido, quedan dos partidos y de nada sirve no haber perdido antes si ahora nos toca perder.

Vamos mentalizados en ganar como lo hicimos siempre, tenemos que ser inteligente y si no se puede ganar, no hay que perderlo”, consideró Krupoviesa.