El Torneo Honor va por su segunda fecha

Hoy se jugará la segunda fecha del Torneo Honor de hockey sobre césped en primera división de damas, tanto en la rama campeonato como en la de ascenso.

En la línea campeonato los partidos serán los siguientes: Popeye A vs. Universitario Rugby (17.15), Jockey Club Rojo vs. Popeye B (17), Popeye C vs. Gimnasia y Tiro Celeste y Cachorros vs. Tigres Negro (17).

En tanto, en la división de ascenso jugarán Tigres Rojo vs. Jockey Club Blanco (17), Universitario Rugby Blanco vs. Universitario Hockey (17), Gimnasia y Tiro Blanco vs. Central Norte (17) y Grand Bourg vs. Juventud Antoniana (17).

Por su parte, la fecha de caballeros (la primera del certamen) se jugará mañana con Universitario Hockey enfrentando a Gimnasia y Tiro y Cachorros frente a Atlético Mitre; ambos partidos se disputarán a partir de las 17.