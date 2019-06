Con el traslado de 300.000 pasajeros por mes, la Veloz tiene normas IRAM

Con el traslado de tres millones y medio de pasajeros al año, es decir, alrededor de unos 300 mil por mes, la empresa La Veloz del Norte certificó recientemente las normas IRAM 3810 de buenas prácticas para el transporte automotor de pasajeros.

"Esta norma posiciona a La Veloz del Norte en un estándar de calidad, de conducción y de seguridad vial. Es un proceso muy largo el que se ha recorrido para llegar a ella y a futuro tenemos el objetivo de certificar la norma ISO 9001. Hoy estamos convencidos de que este es el camino de sustentabilidad de la empresa", explicó la gerenta de relaciones institucionales de La Veloz del Norte, Mercedes Beltrame.

Si bien hay firmas urbanas que trabajaron sobre la certificación, se trata de la primer empresa de transporte de media y larga distancia del noroeste del país que la adquiere, según indicó la gerenta de planeamiento estratégico integral, Ana Laura Ortiz.

"Con relación a la optimización de los procesos, la certificación nos brindó un alcance para cubrir nuestra organización en todo lo que es estructura, eficiencia de abastecimiento y la necesidad de ir acomodandonos y flexibilizandonos ante la situación actual. En este sentido, planeamos lanzar este año la primera escuela de mecánica, buenas prácticas y mantenimiento. Ya contamos con una de conductores", destacó.

Por su parte, Matías Enríquez, jefe de abastecimiento, a cargo del equipo de calidad en el proceso de certificación contó que: "Esto fue producto de un trabajo en equipo de todas las áreas que veníamos haciendo ya desde hace un par de años respecto a los procesos y procedimientos. Hubo un gran compromiso y responsabilidad por parte de todo el personal. Además constituye un requisito por parte del Estado que todas las empresas de transporte certifiquen esta norma".

La resolución 669/16 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) exige a las empresas de autotransporte de pasajeros la implementación de un sistema de gestión que cumpla con los parámetros establecidos en la Norma IRAM 3810 Seguridad Vial.

"Nos propusimos llegar a ser líderes en el transporte de personas y bienes del norte argentino para brindar una buena experiencia a nuestros pasajeros y este es el primer gran paso que damos con relación a la seguridad vial, la comunidad, los peatones. El próximo será certificar la norma ISO para un Sistema de Gestión de la Calidad", hizo hincapié Ortiz.

"Estamos muy orgullosos y contentos de compartir esta noticia con la comunidad y queremos que nuestros pasajeros sepan que al viajar en La Veloz estamos cuidándolos y que viajan seguros porque sus vidas son el valor primordial para nosotros", expresó Beltrame.

Diversos sectores como Abastecimiento, Mantenimiento, Oficina Técnica, Conducción, Tráfico, Encomiendas, Higiene y Seguridad, Desarrollo, Recursos Humanos y Planeamiento aunaron su labor para alcanzar la norma.

"Nosotros hicimos un gran esfuerzo para la certificación pero no es menor el que venga acompañado por parte de la colaboración del gobierno en la manutención de las rutas que afecta directamente en los indicadores de la gestión y también en la evacuación del transporte ilegal. Siempre pensamos en la comunidad a la que le brindamos nuestros servicios", manifestó Ortiz.

Fuentes de trabajo

Unos 650 empleados directos trabajan en la empresa La Veloz del Norte de forma directa. "Tenemos 1800 empleados de manera indirecta, ya que La Veloz tiene todo lo que es boleterías y el trabajo que se genera en los distintos puntos de venta y locales comerciales. Son como franquicias que la empresa tiene en diferentes puntos del país", informó Beltrame.

Al ser consultada sobre cómo se afronta la situación económica actual y las subas de combustibles, la gerenta de relaciones institucionales respondió que: "La Veloz se adapta, como todas las empresas, siendo flexible, de manera dinámica, amoldándonos también a las demandas de mercado. Escuchar a los clientes es fundamental para nosotros". "Con la inflación tenemos subas en costos como combustible y cubiertas, pero no impactan en el precio del pasaje sino al contrario, lo que hacemos es tratar de ser eficientes en los procesos para amortizar nosotros ese incremento", agregó.

Con respecto a la competencia con las Low Cost, Beltrame sostuvo que: "El avión nos compite mas allá de los 500 kilómetros, es decir, nos complementamos. No lo vemos como un rival porque el avión llega a los aeropuertos de cada provincia y todo el transporte de colectivo en el país llega a 1600 destinos y pueblos".

La estrategia ante la llegada de este tipo de vuelos fue reforzar rutas. "Lo que hicimos fue intensificar aquellas rutas donde el avión no nos compite en el sentido de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos 18 servicios Salta-Tucumán y nos complementamos porque no tenés todos los días avión a Tucumán. Además hacemos Salta-Corrientes. Y, si una persona desea hacer este viaje en avión, tiene que ir a Buenos Aires. Para ir directo se puede tomar un colectivo de La Veloz. También hacemos Orán-Córdoba, ya que en la ciudad norteña no hay aeropuerto", puntualizó. La empresa conecta Salta con Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y ofrece el servicio internacional Retiro- Lima (Perú).

Por la Seguridad Vial

Mañana, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, La Veloz del Norte junto con la Policía Vial y el sector de Tránsito participarán de un evento en el Campo Histórico de la Cruz, desde las 9.30.

“Vamos a salir en caravana de distintos puntos de la ciudad todos los actores sociales: desde peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y nosotros llevaremos colectivos y minibuses”, anticipó Beltrame.

“El objetivo del encuentro es demostrar a todas las áreas que estamos trabajando en la provincia por la seguridad vial.

Con la Policía venimos realizando campañas de concientización sobre el respeto de las normas viales.

Además anunciaremos nuestra certificación IRAM”, dijo la gerenta de relaciones institucionales, Mercedes Beltrame.