Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier
Investigan una muerte en Metán
Seleccion Argentina
Policiales

Alerta: encontraron los restos de un mujer en el asentamiento San Javier

Vecinos del asentamiento, reclaman que se investigue la muerte de una mujer. El cuerpo fue encontrado a las 4 de la madrugada.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 11:06
En las primeras horas de la mañana, los vecinos del asentamiento San Javier, denunciaron la presencia del cuerpo de una mujer en una de las viviendas. 

Si bien las fuerzas policiales y los miembros del CIF se hicieron presentes ante la denuncia, se retiraron del lugar pero no retiraron el cuerpo. 

Los vecinos alertan de que la víctima sería una mujer, que era víctima de violencia de género. 

Pasado el mediodía, se hicieron presentes efectivos de la policía, y resolvieron mantener una guardia en el ingreso a la vivienda donde permanece el cuerpo de la mujer de 35 años. Hasta el momento no se tiene información oficial al respecto. 

Los vecinos fueron los que reclamaron acciones concretas de los efectivos policiales, al advertir que la denuncia de la presencia del cuerpo fue denunciado por su pareja, en ausencia de los hijos de la pareja. 

"Pedimos que se investigue este caso, no puede ser mi hermana permanezca en la vivienda. Vino el CIF, y se retiraron y dejaron su cuerpo ahí. No investigaron nada", expresó Lorena, la hermana de la mujer fallecida. 

 

Temas de la nota

Últimas noticias

