Alerta: encontraron los restos de un mujer en el asentamiento San Javier

En las primeras horas de la mañana, los vecinos del asentamiento San Javier, denunciaron la presencia del cuerpo de una mujer en una de las viviendas.

Si bien las fuerzas policiales y los miembros del CIF se hicieron presentes ante la denuncia, se retiraron del lugar pero no retiraron el cuerpo.

Los vecinos alertan de que la víctima sería una mujer, que era víctima de violencia de género.

Pasado el mediodía, se hicieron presentes efectivos de la policía, y resolvieron mantener una guardia en el ingreso a la vivienda donde permanece el cuerpo de la mujer de 35 años. Hasta el momento no se tiene información oficial al respecto.

Los vecinos fueron los que reclamaron acciones concretas de los efectivos policiales, al advertir que la denuncia de la presencia del cuerpo fue denunciado por su pareja, en ausencia de los hijos de la pareja.

"Pedimos que se investigue este caso, no puede ser mi hermana permanezca en la vivienda. Vino el CIF, y se retiraron y dejaron su cuerpo ahí. No investigaron nada", expresó Lorena, la hermana de la mujer fallecida.