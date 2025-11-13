Conmoción en Metán por el hallazgo sin vida de un hombre de 71 años en su vivienda

Un fuerte olor nauseabundo que se expandía por la cuadra llevó a los vecinos de Coronel Vidt al 500, en la ciudad de Metán, a pedir la intervención policial. Minutos después, efectivos y bomberos ingresaron a la vivienda y encontraron sin vida a un hombre de 71 años, recostado sobre una cama.

Uno de los vecinos relató que desde hace dos días percibía un olor extraño que no lograba identificar. Incluso llegó a subir al techo de su casa pensando que algún animal muerto podía estar generando ese aroma horrible. Sin embargo, la intensidad del olor aumentó y finalmente decidió dar aviso a las autoridades.

Minutos después de las 18 del miércoles, efectivos de la Policía de Salta y personal de Bomberos acudieron al lugar tras recibir la alerta. Luego de forzar el acceso a la vivienda, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre una cama en una de las habitaciones. Según las primeras observaciones, no había signos de violencia, ni desorden en los ambientes, lo que descarta, en principio, la intervención de terceros.

Fuentes policiales indicaron que el fallecimiento podría haberse producido días antes, lo que explicaría la descomposición avanzada del cuerpo y los olores que preocupaban a los vecinos.

Vivía solo y no tenía visitas frecuentes

Las primeras entrevistas realizadas por la policía a los habitantes de la zona confirmaron que la víctima residía sola y no recibía visitas habituales, lo que retrasó la detección de la ausencia de actividad en la vivienda. Algunos vecinos mencionaron que hacía varios días no veían luces encendidas ni escuchaban ruidos dentro del domicilio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte. Los investigadores manejan como primera hipótesis un fallecimiento por causas naturales, aunque el resultado de los estudios será clave para cerrar el informe final.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar levantando muestras y registrando el estado general de la vivienda, que no presentaba puertas forzadas ni elementos fuera de lugar.

El caso generó consternación en Metán, donde el hombre era conocido por su bajo perfil. La comunidad aguarda ahora los resultados oficiales para esclarecer definitivamente lo ocurrido.

