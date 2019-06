Brasil ganó con un hat trick de Cristiane

Tras una racha de nueve derrotas y sin poder contar para el debut con su superestrella Marta, Brasil llegaba al Mundial 2019 rodeado de incógnitas, que despejó ganando 3 a 0 a Jamaica con un triplete de su ariete histórica Cristiane, este domingo en Grenoble.

Cristiane aprovechó dos pases de Andressa Alves (15 y 50) y un golpe franco (64) para dar los tres puntos a su equipo, que se sitúa al frente del grupo C, por delante de Italia, que horas antes sorprendió a Australia (2 a 1).

En el Estadio de Los Alpes, Brasil no pudo contar con Marta, que siguió el partido desde el banquillo. La seis veces mejor jugadora del Mundo guardó reposo porque todavía no está recuperada de los problemas musculares en el muslo izquierdo, que sufre desde finales de mayo.

El desafío físico para la veterana Brasil era importante.

Jamaica, formado en parte por jóvenes jugadoras que militan en los campeonatos universitarios de Estados Unidos, es el equipo de menos edad del torneo, con 23 años de media.

Debutante en un Mundial, el equipo caribeño exhibió su velocidad y potencia, marca de la casa, pero Brasil tiró su jerarquía para evitar la revuelta.

En una primera parte de ida y vuelta, Cristiane acertó al cuarto de hora con un cabezazo tras centro desde la izquierda de la jugadora del Barcelona Andressa Alves, la más entonada de las sudamericanas.

Ya en la segunda parte, Cristiane redondeó su gran tarde al aprovechar en el segundo palo un centro desde la derecha, de nuevo de Andressa.

El triplete de Cristiane llegó en el 64. La jugadora del Sao Paulo acertó con un zurdazo en un golpe franco desde el borde del área. Ahora sumó 10 goles y quedó a 5 de Marta.

Formiga destrozó dos records

El Mundial Femenino de Francia sigue dando sorpresas. Salvo en el primero, en Estados Unidos 1991, siempre estuvo en sus filas la histórica Formiga, la brasileña que se convirtió en la primera futbolista en disputar siete Copas del Mundo.

A sus 41 años, titular en el centro del campo del equipo de Vadao, se convirtió también en la más veterana en disputar la competición, superando a la estadounidense Christie Rampone, que jugó en Canadá 2015 con 40 años de edad.

Italia necesitó el tiempo de descuento para zafar

Italia dio la primera sorpresa del Mundial femenino este domingo, al conseguir la victoria en el tiempo de descuento (2 a 1) contra Australia, una de las aspirantes al triunfo final, en Valenciennes.

La estrella de las Matildas, Sam Kerr, abrió el marcador en el minuto 22, pero la jugadora de la Juventus Barbara Bonansea igualó poco antes de la hora de juego (56) y luego consiguió el tanto del triunfo de las azules en los últimos segundos del duelo (90+5).

“Ganar este partido y comenzar la competición de esta manera es muy importante”, aseguró la DT italiana Milena Bertolini. En términos de estado de ánimo, estoy segura de que somos el equipo más fuerte de esta Copa del Mundo”, afirmó.

Australia, 6ª del ránking FIFA, dominó en el primer tiempo pero se estampó contra la sólida defensa italiana.